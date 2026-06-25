Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Renault, OVHcloud, L'Oréal)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* RENAULT RENA.PA envisage 800 départs volontaires et 500 reconversions dans l'ingénierie en France, sur un total de 5.500 postes d'ingénieurs, d'ici la fin 2027, le constructeur excluant d'avoir recours à des licenciements secs, a déclaré mercredi le directeur des ressources humaines dans l'Hexagone de la marque au losange, Maximilien Fleury.

* OVHCLOUD OVH.PA - Le spécialiste français des services en cloud a fait état jeudi d'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 6,9% au troisième trimestre, contre 5,5% au premier semestre, tirée notamment par sa division de cloud public.

* CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA et BCC-Grupo Cajamar ont annoncé mercredi un partenariat stratégique visant à développer Grupo Cooperativo Cajamar, dans le cadre duquel la banque française prendra une participation minoritaire de 9,9% dans Banco de Crédito Social Cooperativo, la maison-mère du groupe espagnol.

* TRIGANO TRIA.PA - Le fabricant de caravanes a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en hausse de 1,6% sur un an pour le troisième trimestre et a déclaré entrevoir une amélioration de ses résultats annuels, tout en précisant que son activité camping-cars rencontre des pressions logistiques et des pénuries de pièces de carrosserie.

* AIR LIQUIDE - Le spécialiste des gaz industriels a annoncé mercredi investir 70 millions d'euros au Kazakhstan à travers sa filiale Air Liquide Karabatan Tech Gases LLP (ALKTG), afin de renforcer le projet industriel de Silleno.

* L'ORÉAL OREP.PA - Citigroup a relevé sa recommandation sur le titre à "acheter" contre "neutre".

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(Rédigé par Augustin Turpin)