Des scientifiques américains et allemands remportent le prix Nobel de médecine pour leurs travaux sur la lumière et le cerveau

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(Ajoute les commentaires de Hegemann et Nagel aux paragraphes 9 à 11 et 17)

* Un Américain et deux Allemands remportent le prix Nobel de médecine

* Le trio a été sélectionné pour ses travaux sur l'optogénétique

* L'optogénétique utilise la lumière pour contrôler les cellules nerveuses du cerveau

par Johan Ahlander, Marie Mannes et Bhanvi Satija

L'Américain Karl Deisseroth et les Allemands Peter Hegemann et Georg Nagel ont remporté lundi le prix Nobel de physiologie ou de médecine 2026 pour avoir mis au point l'optogénétique, une technique qui utilise la lumière pour contrôler des cellules nerveuses individuelles dans le cerveau.

L'Assemblée Nobel du Karolinska Institutet, en Suède, a déclaré que M. Deisseroth, 54 ans, M. Hegemann, 71 ans, et M. Nagel, 73 ans, avaient été sélectionnés pour leurs "découvertes concernant les canaux ioniques activés par la lumière et l'optogénétique".

"Cette méthode permet d’activer ou de désactiver l’activité de cellules nerveuses individuelles dans un cerveau vivant", a déclaré Thomas Perlmann, secrétaire général de l’Assemblée Nobel de l’Institut Karolinska.

Anna Wedell, professeure de génétique et membre du Comité Nobel de physiologie ou médecine, a déclaré qu’une nouvelle ère s’était ouverte dans le domaine des neurosciences, mais qu’il ne s’agissait que d’un début.

"Pour la première fois, nous pouvons réellement commencer à comprendre comment le cerveau traite l’information et comment les différents neurones interagissent à travers le cerveau", a-t-elle déclaré.

Le trio se partagera un prix d’un montant de 12 millions de couronnes suédoises (1,2 million de dollars). Des annonces suivront dans les prochains jours concernant les prix Nobel de physique, de chimie, de littérature, de la paix et d’économie de cette année, le ou les lauréats du prix Nobel de la paix 2026 devant être annoncés vendredi.

Deisseroth a déclaré qu’il était encore éveillé aux petites heures du matin lorsqu’il a reçu l’appel de Stockholm.

"Je n’étais pas encore endormi, étant un oiseau de nuit, et je pense que je ne vais pas pouvoir dormir avant un bon moment", a-t-il déclaré.

M. Hegemann a déclaré avoir été submergé par l’émotion en recevant un appel provenant d’un numéro qu’il a reconnu comme étant suédois: "C’est incroyable quand on reçoit ce message."

M. Nagel a déclaré qu’il était assis en terrasse "dans un joli petit village près de Naples" lorsque l’appel est arrivé.

"En fait, je pensais que ça n’arriverait pas, mais d’autres personnes m’ont toujours dit que ça finirait par arriver", a déclaré Nagel.

UNE PERCÉE GRÂCE AUX ALGUES

Deisseroth suivait une formation pour devenir neurochirurgien lorsqu’il a rencontré, dans une clinique psychiatrique, des patients qu’il ne pouvait pas aider. Cette rencontre – le fait d’être témoin d’une souffrance qu’il n’avait pas les moyens de traiter – a suscité une question qui a marqué sa carrière: pourquoi le cerveau fonctionne-t-il de manière si différente d’une personne à l’autre?

La réponse viendrait d’une source inattendue: une algue, et deux scientifiques allemands animés par une curiosité tout aussi simple.

Hegemann, fasciné par l’exploration et les territoires inconnus, a commencé au début des années 1990 à étudier comment l’algue Chlamydomonas réagissait à la lumière en une demi-milliseconde.

Il émit l’hypothèse qu’une seule protéine capturait la lumière tout en agissant comme un canal ionique, et a contacté Nagel pour lui demander de tester cette hypothèse.

"C'était une bonne occasion de faire quelque chose de nouveau et de passionnant", a déclaré Nagel à propos de l'appel initial de Hegemann, qui l'a conduit à injecter des gènes de Chlamydomonas dans des œufs de grenouille et à découvrir la channelrhodopsine-2, un canal ionique sensible à la lumière.

En 2003, Nagel et Hegemann ont publié des résultats montrant que cette protéine pouvait être introduite dans des cellules humaines pour générer des impulsions électriques à l’aide de la lumière. Deisseroth a démontré cette technique sur des cellules nerveuses de rat en 2005, et la méthode a été baptisée "optogénétique" en 2006.

Un scientifique de l’Institut Max Planck de Francfort, où travaillait Hegemann, se souvient qu’en 2007, les chercheurs fixaient à l’aide de ruban adhésif des fibres optiques récupérées sur des décorations de Noël pour les relier à des microscopes.

"Nous ne savions pas vraiment comment cela fonctionnait, nous n’avions pas vraiment d’outils", a déclaré Dima Kuzmin, neurochimiste à l’époque. "Et c’était extrêmement passionnant."

TRAITEMENTS EN COURS DE DÉVELOPPEMENT

Les travaux des trois lauréats apportent aujourd’hui un éclairage sur les troubles cérébraux. Des modèles animaux sont utilisés pour comprendre la schizophrénie, la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, l’épilepsie et la dépendance – des pathologies qui touchent des millions de personnes dans le monde et pour lesquelles les options thérapeutiques sont limitées.

Deisseroth a utilisé l’optogénétique pour contrôler les mouvements des moustaches de souris en activant des cellules nerveuses spécifiques du cortex moteur. Il a également utilisé la lumière pour réveiller des souris endormies, confirmant ainsi que certaines cellules nerveuses spécifiques contrôlent l’état de veille.

"Il existe des modèles murins de démence, d’épilepsie et de dépendance", a déclaré Wedell. "En identifiant les cellules actives chez la souris dans le cadre de ces maladies, nous pouvons déterminer où chercher chez l’homme."

Les chercheurs appliquent également cette technique pour tenter de restaurer la vision chez les personnes rendues aveugles par la rétinite pigmentaire, une maladie oculaire évolutive, en insérant une protéine photosensible dans la rétine. Ils espèrent également que l’optogénétique pourrait améliorer les implants cochléaires, permettant potentiellement une stimulation plus précise du nerf auditif que les dispositifs électriques actuels.

"Si l’on pense à l’application au niveau de la rétine, il suffit aux patients d’ouvrir les yeux pour que la lumière soit là," a déclaré Paul Bresge, directeur général de la société américaine de biotechnologie Ray Therapeutics, qui développe un traitement contre la rétinite pigmentaire. "C’est donc tout à fait logique en tant que traitement potentiel."

Les traitements les plus avancés sont un traitement des troubles du spectre autistique mis au point par la société de biotechnologie américaine MapLight, cofondée par Deisseroth, et un médicament destiné à restaurer la vision chez les patients atteints de rétinite pigmentaire, développé par Nanoscope, également basée aux États-Unis, bien que ces deux traitements soient encore loin d’être accessibles aux patients.

Manuel Valero, chercheur à l’Hospital del Mar de Barcelone, où il dirige le laboratoire de calcul neuronal, a déclaré que l’optogénétique avait "permis de repousser les frontières entre la science et la science-fiction".

"Chez des animaux de laboratoire, nous avons réussi à contrôler les émotions, à créer de faux souvenirs, voire à récupérer des souvenirs perdus dans des modèles de la maladie d’Alzheimer," a déclaré M. Valero. "Peut-être que la grande promesse qu’elle doit encore tenir est précisément l’une de ses promesses fondatrices: sa capacité à traiter les maladies du cerveau humain."

Le parcours de chaque lauréat reflétait sa personnalité singulière. Hegemann s’est très tôt passionné pour l’exploration, considérant la recherche scientifique comme une exploration de territoires inconnus.

Nagel avait travaillé comme enseignant, ouvert un café et s’était mis au deltaplane comme loisir. Les souffrances dont Deisseroth avait été témoin à la clinique psychiatrique l’ont poussé à chercher une compréhension plus approfondie du cerveau par la recherche plutôt que par la seule pratique clinique.