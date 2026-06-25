La volatilité gagne Wall Street après les résultats de Micron

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 11 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évolue sans direction claire jeudi au lendemain de la publication des résultats records du fabricant américain de puces mémoire Micron, maillon-clé dans la chaîne de l'intelligence artificielle (IA).

L'indice le Nasdaq à forte coloration technologique a débuté la séance en hausse avant de très rapidement inverser la tendance. Vers 14H20 GMT, il perdait 0,52% après être tombé de plus de 1%.

L'indice élargi S&P 500 prenait 0,41% tandis que le Dow Jones progressait de 1,40%.

"La matinée est marquée par une forte volatilité sur les titres des méga-capitalisations et des semiconducteurs", observent les analystes de Briefing.com.

Le géant des puces Micron (cartes mémoire, stockage) a annoncé mercredi soir un chiffre d'affaires trimestriel quadruplé sur un an. Pour le trimestre en cours, Micron prévoit un chiffre d'affaires d'environ 50 milliards de dollars, nouveau record.

Après avoir été propulsé de plus de 19% dans les premiers échanges, le titre ne s'octroyait plus que 9,91% à 1.152 dollars vers 14H20 GMT.

Mis à part Sandisk (+11,01%), le reste du secteur des semiconducteurs évoluait en baisse, à l'image d'Intel (-3,73%), d'AMD (-1,34%) ou du mastodonte Nvidia (-2,56%).

Les autres géants de la tech essuyaient aussi des pertes, comme Apple (-4,56%), Amazon (-2,49%), Microsoft (-2,00%) et Alphabet, maison mère de Google (-1,17%).

Plus tôt dans la semaine, ces mêmes valeurs pâtissaient déjà d'inquiétudes sur les niveaux de valorisation du secteur de l'IA et la possibilité de rentabiliser les investissements massifs des dernières années.

Outre le secteur technologique, "le reste du marché enregistre une participation solide", souligne Patrick O'Hare, aidé notamment par "une baisse continue des rendements des bons du Trésor et des cours du pétrole" grâce à la reprise progressive du trafic maritime via le détroit d'Ormuz.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à échéance dix ans se détendait à 4,37%, contre 4,39% la veille en clôture.

Côté indicateurs, les Etats-Unis ont connu en mai une inflation au plus haut depuis trois ans, à 4,1% sur un an, selon l'indice PCE, publié jeudi, privilégié par la banque centrale du pays (Fed) pour jauger la pression des prix sur les Américains.

Mais les investisseurs pourraient faire fi de ces données "datées", explique à l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments, alors que la récente chute des cours du pétrole pourrait changer la donne.

La croissance du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au premier trimestre a de son côté été révisée, cette fois en nette hausse, à 2,1% en rythme annualisé contre 1,6% précédemment estimé, selon des données officielles publiées jeudi.

Au tableau des valeurs, Qualcomm (+4,08% à 205,47 dollars), autre poids lourd des semiconducteurs, était en hausse, après l'annonce d'une prévision d'un chiffre d'affaires de 15 milliards de dollars d'ici 2029 grâce aux centres de données.

IBM (-0,21% à 262,42 dollars) ne semblait pas profiter de sa présentation jeudi d'une nouvelle technologie qui devrait selon le groupe américain, déboucher dans les cinq ans sur de nouvelles puces aux performances augmentées de moitié et nettement moins gourmandes en énergie par rapport aux microprocesseurs actuels.

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