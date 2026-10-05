Des résultats potentiellement "transformationnels" pour Genmab selon Jefferies

La société de biotechnologies danoise ( 4,30%, à 2 354 couronnes danoises) a présenté aujourd'hui les résultats de la partie C d'un essai clinique de Phase 1/2. Cette étude évalue le Rinatabart sesutecan (Rina-S), un conjugué anticorps-médicament (ADC) ciblant le récepteur d'alpha du folate, chez 109 patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire résistant au platine (PROC).

Au sein d'une population de patientes lourdement prétraitées (53% ayant reçu 3 ou 4 lignes de traitement antérieures), le Rina-S administré en monothérapie (120 mg/m² toutes les 3 semaines) a démontré un taux de réponse confirmé de 45,9%, une durée médiane de la réponse de 12,1 mois et une survie sans progression médiane de 9,5 mois.

Le traitement a affiché un profil de sécurité jugé gérable par l'entreprise.

Jefferies salue ces résultats

La banque d'investissement américaine a confirmé sa recommandation à l'achat sur Genmab, tout en relevant son objectif de cours de 2 800 à 2 900 couronnes danoises. Elle apprécie ces résultats dévoilés par la société de biotechnologie qui réduisent le risque entourant le profil d'activité de Rina-S.

Les analystes estiment qu'une survie sans progression de 9,5 mois dépasserait les attentes si elle était reproduite en phase III.

En ce qui concerne la courbe de survie globale, elle laisse entrevoir un résultat potentiellement "transformationnel" selon Jefferies. Enfin, le taux de survie globale (OS) à 12 mois atteint 66,6%. Combiné au ralentissement du rythme des événements entre 9 et 15 mois, cela suggère, selon Jefferies, que la survie globale pourrait approcher les 24 mois. Ce niveau dépasserait les quelque 22 mois que leur précédent expert considérait comme "transformationnels". Un suivi plus long et un essai randomisé contrôlé restent toutefois indispensables pour le démontrer.