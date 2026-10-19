Des résultats d'étude sur Tedopi (OSE Immuno) présentés à l'ESMO 2026

OSE Immunotherapeutics annonce la prochaine publication du résumé sélectionné pour une présentation orale lors du congrès annuel 2026 de l'ESMO, dévoilant les principaux résultats de l'étude clinique académique internationale de phase 2 Combi-TED, qui évalue Tedopi (OSE2101) en 2e ligne de traitement chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) métastatique.

Combi-TED est une étude de phase 2 ouverte, randomisée et à trois bras, évaluant Tedopi en combinaison avec le docétaxel ou l'inhibiteur de point de contrôle immunitaire anti-PD1 nivolumab (Opdivo), ou le docétaxel seul (bras de référence), chez 106 patients HLA-A2 positifs atteints d'un CPNPC métastatique, sans mutation EGFR ni réarrangement ALK ou ROS1, après une première ligne de chimio-immunothérapie.

Le critère d'évaluation principal a été atteint, avec un taux de survie globale à un an statistiquement significatif pour les deux combinaisons : Tedopi et docétaxel (47%) et Tedopi et nivolumab (46%), mais pas pour le docétaxel en monothérapie (29%). Les analyses statistiques bayésiennes suggèrent une probabilité a posteriori supérieure à 90% d'une amélioration de la survie globale à un an par rapport au docétaxel seul pour les deux combinaisons avec Tedopi.

Des événements indésirables liés au traitement sont survenus chez 89% des patients traités par Tedopi et docétaxel, 82% de ceux traités par Tedopi et nivolumab et 79% de ceux traités par docétaxel seul. Des événements indésirables graves liés au traitement ont été signalés chez respectivement 17%, 24% et 17% des patients. Aucun signal de sécurité inattendu n'a été observé.

Les résultats définitifs seront présentés le 25 octobre 2026 lors du congrès annuel de l'European Society for Medical Oncology (ESMO) à Madrid par le Pr Federico Cappuzzo, investigateur principal de l'étude. Par ailleurs, OSE organisera le 4 novembre un webcast avec des experts internationaux du cancer du poumon afin d'évoquer ces résultats et le potentiel de Tedopi pour les patients atteints d'un CPNPC en progression après une première ligne de chimio-immunothérapie.