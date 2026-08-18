Des résultats annuels solides pour BHP, portés par le cuivre

BHP dévoile un profit attribuable en croissance de 9% à 9,8 MdsUSD au titre de son exercice 2025-2026, ainsi qu'un EBITDA sous-jacent en progression de 27% à 32,9 MdsUSD, soit une marge améliorée de six points à 59%, pour des revenus en croissance de 15% à 58,8 MdsUSD.

Selon la compagnie minière anglo-australienne, une forte performance opérationnelle et un contrôle rigoureux des coûts, combinés à des prix réalisés plus élevés, ont permis de dégager un profit attribuable sous-jacent en hausse de 30% à 13,2 MdsUSD.

En particulier, son activité cuivre a généré un EBITDA sous-jacent record de plus de 18 MdsUSD, représentant une marge de 70%, ainsi qu'un free cash-flow de 6,9 MdsUSD. Pour la première fois, cette activité a ainsi représenté la majeure partie de l'EBITDA sous-jacent du groupe dans son ensemble.

BHP a décidé d'un dividende final de 5 MdsUSD, portant le retour total aux actionnaires annoncé pour l'ensemble de l'exercice écoulé à 8,7 MdsUSD, soit un ratio de distribution de 72% et un dividende de 1,72 USD par action, son montant le plus élevé en quatre ans.

"BHP est bien positionné pour l'avenir. Nous disposons d'importantes opportunités pour accroître encore la performance de nos actifs et d'une trajectoire de croissance claire", ajoute le CEO Brandon Craig, qui se dit également déterminé à générer des rendements solides pour les actionnaires.