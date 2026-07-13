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Des restrictions sur les réseaux sociaux pour les enfants prévues dans toute l'UE, selon Mme von der Leyen
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 12:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails) par Foo Yun Chee et Bart H. Meijer

L'Union européenne va prendre des mesures pour limiter l'accès desjeunes enfantsaux réseaux sociaux dans l'ensemble des 27 États membres, a déclaré lundi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans le cadre de ce qui constituerait la plus grande initiative de ce type à ce jour pour se prémunir contre les dangers en ligne.

Mme von der Leyen a présenté un document rédigé par deux experts recommandant une approche progressive, selon laquelle les moins de 13 ans ne seraient autorisés à utiliser les réseaux sociaux que pendant des périodes limitées, sous la supervision de leurs parents, tuteurs ou enseignants. Ces restrictions seraient levées progressivement à mesure que les adolescents grandiraient.

"Il est clair que nous avons besoin de restrictions adaptées à l’âge sur ces plateformes", a déclaré Mme von der Leyen aux journalistes à Bruxelles.

"La question n’est plus de savoir si les enfants courent des risques en ligne, mais ce que nous pouvons faire pour leur offrir un démarrage plus sûr sur Internet", a-t-elle ajouté.

Mme von der Leyen a indiqué qu’elle suivrait probablement les suggestions des experts et que la Commission présenterait une proposition concrète après l’été. Elle devrait l’annoncer lors de son discours sur l’état de l’Union en septembre.

L’Australie, la Grande-Bretagne, la Chine, l’Inde et les États-Unis ont déjà imposé une interdiction des réseaux sociaux ou envisagent de le faire , qui viserait principalement TikTok, YouTube d’Alphabet GOOGL.O et Instagram et Facebook de Meta META.O .

Ces entreprises n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires envoyées par e-mail. Les plateformes de réseaux sociaux ont déclaré disposer de mesures pour protéger les jeunes utilisateurs et beaucoup ont déjà imposé des restrictions d’âge.

"Nous devons d’abord examiner le type de plateformes qui sont néfastes pour nos enfants. Les données montrent qu’il s’agit principalement des réseaux sociaux, mais aussi d’autres fournisseurs proposant des fonctionnalités inadaptées à l’âge des utilisateurs et créant une dépendance. Il faut donc considérer cela comme les réseaux sociaux et plus encore", a déclaré Mme von der Leyen.

"Et une fois cette catégorie clairement définie, je pense que nous devrons envisager un accès progressif et par étapes pour les différentes tranches d’âge", a-t-elle ajouté.

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