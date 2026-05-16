Des responsables chinois rencontrent les dirigeants de Citigroup et de Goldman Sachs à Pékin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tout au long du texte) par Eduardo Baptista et Che Pan

Le président de l'autorité chinoise de régulation des marchés financiers et le secrétaire du Parti communiste de Pékin ont eu des entretiens en Chine avec Jane Fraser, directrice générale de Citigroup C.N , et ont discuté du renforcement de la coopération en matière de gestion de patrimoine et de financement transfrontalier, ont indiqué samedi les médias officiels.

Mme Fraser faisait partie d'une délégation accompagnant le président américain Donald Trump lors de la première visite d'un président américain en Chine depuis la dernière visite de M. Trump en 2017.

La présence de certains des chefs d’entreprise américains les plus puissants – représentant des sociétés telles qu’Apple

AAPL.O , Meta META.O , Boeing BA.N , Cargill et Goldman Sachs

GS.N – souligne l’importance du marché chinois, alors même que les dirigeants politiques naviguent entre des relations tendues sur le commerce, l’intelligence artificielle et des tensions géopolitiques plus larges.

"Ce sommet a constitué une occasion cruciale pour les directeurs généraux américains présents de renforcer la diplomatie d'entreprise et de présenter directement leurs demandes stratégiques aux plus hautes autorités chinoises", a déclaré Alfredo Montufar-Helu, directeur général d'Ankura China Advisors basé à Pékin.

Le secrétaire du Parti à Pékin, Yin Li, a déclaré que la Chine se réjouissait de voir Citigroup développer davantage ses activités et contribuer à attirer davantage d’entreprises et d’investissements internationaux dans le pays, a rapporté le Beijing Youth Daily, un journal soutenu par l’État.

Wu Qing, président de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC), a également rencontré Mme Fraser, a indiqué l’organisme de régulation. Ils ont échangé leurs points de vue sur des questions telles que l’environnement économique et financier mondial et l’ouverture des marchés financiers chinois.

Par ailleurs, le vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine et le directeur de l'Administration d'État des devises ont rencontré David Solomon, président-directeur général de Goldman Sachs, a indiqué l'autorité de régulation des devises dans un communiqué.

Après avoir quitté Pékin vendredi, Trump a déclaré aux journalistes à bord d'Air Force One que la Chine avait accepté d'acheter 200 avions Boeing BA.N , la commande pouvant potentiellement atteindre 750 appareils. Si elles sont finalisées, ces commandes marqueraient le premier contrat majeur de Boeing en Chine depuis près d'une décennie.