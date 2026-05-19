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Football: L'Iran débute sa préparation au Mondial en Turquie
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 14:37

L'équipe iranienne de football arrive en Turquie

L'équipe iranienne de football arrive en Turquie

par Ece Toksabay

La sélection iranienne a effectué ‌sa première séance d'entraînement en Turquie pour se préparer à la Coupe du monde aux États-Unis avec le défi, pour l'entraîneur ​Amir Ghalenoei, de remettre ses joueurs en forme après plusieurs semaines d'inactivité.

L'équipe est arrivée lundi en Turquie pour se préparer au Mondial, qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet, alors que des incertitudes pèsent toujours sur sa participation depuis ​que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran fin février. Après une première séance à huis clos lundi soir, les joueurs devaient s'entraîner à nouveau mardi.

Une vidéo ​partagée par la Fédération iranienne de football (FFIRI) montrait l'équipe en ⁠train de s'échauffer et de jouer sur un terrain d'entraînement situé juste à l'extérieur de la ville turque ‌d'Antalya, sur la côte méditerranéenne.

Amir Ghalenoei a déclaré que lui et son staff auraient fort à faire pour préparer l'équipe, la plupart des joueurs n'ayant pas joué depuis sept semaines puisque le championnat ​iranien a été suspendu après le début de ‌la guerre.

Sur les 30 joueurs sélectionnés samedi par Amir Ghalenoei, 22 évoluent dans des clubs ⁠iraniens et ont été cantonnés à un camp d'entraînement de l'équipe nationale à Téhéran depuis les matches amicaux contre le Costa Rica et le Nigeria à Antalya fin mars.

"PAS ENTIÈREMENT SATISFAIT"

"Naturellement, je ne suis pas entièrement satisfait du niveau de préparation ⁠des joueurs", a déclaré ‌le sélectionneur au magazine de la FFIRI avant le départ pour la Turquie. "Mais avec un stage d'entraînement ⁠de deux semaines et demie à trois semaines environ, nous pouvons combler environ 20 à 25% de ce déficit".

"Nous ‌devons amener nos joueurs évoluant en championnat national au niveau requis par le football moderne", a-t-il ajouté. "En termes ⁠de profil d'âge, je pense que nos joueurs nationaux sont bien placés, mais il ⁠y a encore des domaines ‌à améliorer."

L'Iran affrontera la Gambie lors d'un match amical le 29 mai avant qu'Amir Ghalenoei ne dévoile sa sélection finale de ​26 joueurs pour la Coupe du monde, avant la date ‌limite fixée par la FIFA au 1er juin.

La FFIRI espère toujours organiser un autre match amical en Turquie et disputera un match à huis clos ​contre Porto Rico sur son camp de base américain en Arizona, à condition de pouvoir entrer dans le pays sans encombre.

"J'espère que dans les quatre ou cinq jours précédant notre premier match de Coupe du monde, nous pourrons atteindre ⁠une condition physique adéquate", a poursuivi Amir Ghalenoei.

"Le camp d'entraînement en Turquie, malgré toutes les distractions et les problèmes annexes, est devenu une étape cruciale de notre préparation."

L'Iran débutera sa campagne de Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande à Los Angeles le 15 juin puis affrontera la Belgique, toujours à Los Angeles, le 21 juin, avant de conclure sa phase de groupes cinq jours plus tard à Seattle contre l'Égypte.

(Reportage de Nick Mulvenney, Ece Toksabay et Daren Butler, version française ​Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)

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