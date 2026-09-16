Des regards plutôt confiants braqués sur Kevin Warsh

Les futures sur le S&P 500 ( 0,3%) et le Nasdaq 100 ( 0,4%) présagent une ouverture plutôt confiante à Wall Street, pour une séance qui devrait être largement dominée par une très probable hausse de taux de la part de la Fed, et surtout par les propos de son président, Kevin Warsh, qui accompagneront cette décision.

Une hausse de taux largement anticipée...

"Les marchés évaluent à environ 93% la probabilité d'une hausse d'un quart de point, ce qui constituerait la première augmentation du mandat de Kevin Warsh en tant que président et la première de la Fed depuis 2023", souligne Zaheer Anwari, cofondateur et CEO de The Revacy Fund.

Si une hausse de taux (à une fourchette de 3,75-4,00%) est désormais largement intégrée dans les cours, l'analyste estime que la grande question portera sur la suite, alors que les attentes d'un nouveau resserrement ont augmenté ces dernières semaines.

"Toute indication que la mesure d'aujourd'hui marque le début d'un cycle de hausses plus large pourrait exercer une pression supplémentaire sur les rendements et les actions", prévient Zaheer Anwari, qui préfère attendre l'issue de la réunion avant de se positionner.

...mais des interrogations pour la suite

"Nous nous attendons à ce que la conférence de presse reste très proche du message délivré à Jackson Hole", estime pour sa part Jeff Schulze, responsable de la stratégie économique et de marché chez ClearBridge Investments (filiale de Franklin Templeton), en amont de cette réunion.

Selon lui, Kevin Warsh devrait présenter cette hausse comme la preuve que le Comité joint les actes à la parole, réaffirmer qu'aucune trajectoire de politique monétaire n'est prédéfinie et ne pas s'engager sur un nombre précis de hausses de taux à venir.

"Nous anticipons que le résumé des projections économiques de la Fed fera ressortir une hausse de taux supplémentaire cette année et aucune en 2027", pronostique Jeff Schulze, tout en reconnaissant que la poursuite de la trajectoire de hausse des taux actuellement anticipée par le marché reste incertaine.

Des ventes de détail et des prix à l'import au-dessus des attentes en août

En attendant, on notera que les ventes au détail américaines ont connu une hausse de 1,2% le mois dernier, loin des attentes, qui étaient de seulement 0,8%. En parallèle, les données de juillet ont été légèrement révisées à la hausse, de -0,6% à -0,5%.

Autre statistique du jour, les prix américains à l'importation ont augmenté de 0,7% en août 2026 par rapport au mois précédent, selon le département du Travail, alors que les économistes n'anticipaient en moyenne qu'une hausse de 0,4% le mois dernier.

Dans l'actualité des valeurs

Microsoft a fait part mardi soir de la décision de son conseil d'administration de relever de 8% son dividende trimestriel, pour le porter à 0,98 USD par action. Ce dividende sera mis en paiement à partir du 10 décembre, au profit des actionnaires qui seront enregistrés au 19 novembre.

Uber Technologies et Costco Wholesale ont annoncé une importante expansion de leur partenariat aux Eats-Unis, portant la livraison de produits Costco via Uber Eats à des millions de clients supplémentaires dans 47 Etats américains, contre 17 précédemment.

Allianz Partners a fait part d'une collaboration stratégique avec Waymo pour développer un écosystème intégré couvrant les solutions d'assurance, la gestion des sinistres et la recherche en matière de sécurité afin de soutenir l'expansion des services de la filiale d'Alphabet spécialisée dans la conduite autonome.

Au chapitre des publications, le distributeur canadien Dollarama a dévoilé un BPA en augmentation de plus de 11% au titre de son 2e trimestre comptable et relevé sa prévision de croissance des ventes comparables au Canada pour l'ensemble de l'exercice en cours.