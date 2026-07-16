Des poids lourds du droit s'affrontent dans l'appel de Tesla concernant un accident de 243 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Scarcella, David Thomas et Sara Merken

("Billable Hours" est la chronique hebdomadaire de Reuters consacrée aux avocats et à l’argent. Veuillez envoyer vos informations ou suggestions à D.Thomas@thomsonreuters.com.)

Une pléiade d’avocats spécialisés en appel, issus de cabinets prestigieux, de groupes d’entreprises et des procureurs généraux républicains d'État, s’est rangée aux côtés de Tesla

TSLA.O alors que le constructeur de voitures électriques cherche à faire annuler un verdict rendu en Floride, d’un montant de 243 millions de dollars, à la suite d’un accident mortel survenu en 2019 impliquant une Model S équipée du système Autopilot. L’appel de Tesla devant la 11e Cour d’appel fédérale des États-Unis, siégeant à Atlanta, est menée par l’ancien solliciteur général des États-Unis Paul Clement, du cabinet Clement & Murphy, et par Theodore Boutrous, du cabinet Gibson Dunn. Les plaignants sont représentés par Elizabeth Prelogar, du cabinet Cooley, ancienne solliciteure générale des États-Unis sous l’administration Biden, ainsi que par d’autres avocats. La plainte alléguait que Tesla avait conçu sa fonction « Autopilot » de manière défectueuse et avait induit les clients en erreur quant à ses capacités. Tesla a nié toute faute et soutient que la responsabilité incombe au conducteur de la Model S. En août, un jury fédéral de Floride a estimé que Tesla était responsable à 33 % de l’accident, et le conducteur à 67 %. Le conducteur n’était pas partie au procès et n’aura pas à payer sa part. Le verdict prévoyait environ 42,6 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires à la charge de Tesla, ainsi que 200 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs. Ce verdict a ébranlé les milieux d’affaires de l’État et au-delà. Dans des mémoires d’amicus curiae, la Floride , la Chambre de commerce des États-Unis et d’autres groupes ont exhorté la 11e Cour d’appel à soutenir Tesla dans son pourvoi. Gregory Garre, du cabinet Latham, ancien avocat général des États-Unis nommé par les républicains, représente la Chambre de commerce.

Les États dirigés par les républicains et les défenseurs des entreprises soutiennent que la loi de Floride n’autorise les dommages-intérêts punitifs qu’en cas de faute intentionnelle avérée, un seuil qui, selon eux, n’a pas été atteint. Ils ont averti que le fait de maintenir le verdict pourrait punir injustement les entreprises qui développent de nouvelles technologies, créer une incertitude juridique coûteuse et décourager l’innovation.

La Chambre a déclaré que le maintien du verdict "élargirait considérablement le champ d’application de la loi de Floride sur la responsabilité du fait des produits, créant ainsi de nouvelles obligations pour les fabricants de produits dotés de caractéristiques nouvelles et innovantes". Tesla et Prelogar n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Netflix se voit accorder 3 millions de dollars de frais de justice dans un procès pour contrefaçon de brevet Un juge a accordé Netflix NFLX.O 3 millions de dollars de frais de justice dans le cadre d’un procès pour contrefaçon de brevet, après avoir constaté qu’un inventeur avait intenté une action sans fondement concernant deux brevets. Le juge fédéral de district Jon Tigar, à Oakland, a déclaré que les éléments de preuve dans cette affaire montraient que l’inventeur et son ancien avocat, William Ramey, avaient été informés des vices affectant les revendications de propriété du brevet, mais avaient néanmoins poursuivi le litige. Les cabinets d’avocats Perkins Coie et Baker Botts représentent Netflix.

Le juge Tigar a condamné le plaignant à payer une indemnité de 3 millions de dollars au titre des frais de justice. Ramey et son cabinet seront tenus de prendre en charge une partie de ces frais, dont le montant exact sera déterminé après un examen plus approfondi. Ramey s’était opposé à cette demande de prise en charge des frais. Ramey ou ses clients ont déjà fait l’objet de sanctions dans d’autres affaires, notamment des ordonnances les condamnant à payer des centaines de milliers de dollars d’honoraires. Ramey et les avocats de Netflix n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

A&O Shearman affiche une hausse de ses bénéfices et un chiffre d’affaires stable deux ans après sa fusion Le cabinet d’avocats international A&O Shearman a annoncé jeudi que son bénéfice avant impôts avait augmenté de 14 % pour atteindre 1,6 milliard de dollars au cours de l’exercice clos le 30 avril, et que le cabinet avait généré un chiffre d’affaires de 3,7 milliards de dollars, similaire à celui de l’année précédente . Le bénéfice par associé actionnaire a grimpé à 2,9 millions de dollars, soit une hausse de 12 %, a précisé le cabinet. Ce cabinet, qui compte 4 000 avocats, a publié ses deuxièmes résultats financiers depuis la finalisation d’une fusion transatlantique entre Allen & Overy, fondé à Londres, et Shearman & Sterling, basé à New York, en 2024.

Également à l’ordre du jour de Billable Hours cette semaine… - Le Sénat américain a confirmé la nomination de Matthew Schwartz, associé chez Sullivan & Cromwell et l’un des avocats personnels du président Donald Trump, à un siège à la Cour d’appel du 2e circuit des États-Unis, basée à New York. M. Schwartz a représenté M. Trump à titre personnel dans le cadre de deux recours en appel, notamment concernant la condamnation pénale de ce dernier en 2024 liée à une affaire de versement d’argent pour acheter le silence. - Le cabinet d’avocats américain Jones Day a déclaré avoir réglé à l’amiable son litige contre la société de capital-investissement Centre Lane Partners LLC concernant ‌9,6 millions de dollars d’honoraires d’avocat prétendument impayés.

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