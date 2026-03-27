Des pirates informatiques liés à l'Iran s'introduisent dans la messagerie personnelle du directeur du FBI et en publient des extraits en ligne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Publication en ligne de photos et d'e-mails personnels du directeur du FBI, Kash Patel

* L'équipe Handala Hack Team revendique l'accès au compte Gmail de Kash Patel

* Selon les experts, les pirates iraniens espèrent embarrasser les responsables américains alors que la guerre israélo-américaine s'éternise

(Ajout d'éléments de contexte, de détails sur les activités de piratage iraniennes antérieures et d'autres piratages dans les paragraphes 11 à 13) par Jana Winter et AJ Vicens

Des pirates informatiques liés à l'Iran ont affirmé vendredi avoir accédé à la boîte aux lettres électronique personnelle du directeur du FBI, Kash Patel, et ont publié sur Internet des photographies du directeur et d'autres documents.

Sur son site web, le groupe de pirates Handala Hack Team a déclaré que Kash Patel "trouvera désormais son nom dans la liste des victimes piratées avec succès." Les pirates ont publié une série de photos personnelles de Patel reniflant et fumant des cigares, roulant dans une antique décapotable et faisant la grimace en se prenant en photo dans le miroir avec une grande bouteille de rhum.

Un fonctionnaire du ministère de la justice a confirmé que l'adresse électronique de Kash Patel avait fait l'objet d'une intrusion et a déclaré que les documents publiés en ligne semblaient authentiques. Le FBI n'a pas répondu à une demande de commentaire. Les pirates n'ont pas répondu aux messages. Handala, qui se présente comme un groupe de pirates informatiques pro-palestiniens, est considéré par les chercheurs occidentaux comme l'un des nombreux personnages utilisés par les unités de cyberespionnage du gouvernement iranien . Handala a récemment revendiqué le piratage du fournisseur d'appareils et de services médicaux Stryker SYK.N , basé dans le Michigan, le 11 mars, affirmant qu'ils avaient supprimé un ensemble massif de données de l'entreprise.

Outre les photos de Patel, les pirates ont publié un échantillon de plus de 300 courriels, qui semblent montrer un mélange de correspondance personnelle et professionnelle datant de 2010 à 2019.

Reuters n'a pas été en mesure d'authentifier de manière indépendante les messages de Patel, mais l'adresse Gmail personnelle que Handala prétend avoir pénétrée correspond à l'adresse liée à Patel dans des violations de données antérieures conservées par la société de renseignement du dark web District 4 Labs. Google, propriété d'Alphabet, qui gère Gmail, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

'LES FAIRE SE SENTIR VULNÉRABLES'

Les pirates informatiques liés à l'Iran, qui ont d'abord fait profil bas après que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes coordonnées contre la République islamique le mois dernier, se vantent de plus en plus de leurs cyberopérations au fur et à mesure que le conflit s'éternise.

Outre le piratage de Stryker, Handala a affirmé jeudi avoir publié les données personnelles de dizaines d'employés de la société de défense Lockheed Martin en poste au Moyen-Orient. Dans un communiqué, Lockheed Martin a déclaré être au courant de ces rapports et avoir mis en place des politiques et des procédures "pour atténuer les cybermenaces qui pèsent sur nos activités."

Gil Messing, chef de cabinet de la société israélienne de cybersécurité Check Point, a déclaré que l'opération de piratage et de fuite contre Patel faisait partie de la stratégie iranienne visant à embarrasser les responsables américains et à "les faire se sentir vulnérables."

Les Iraniens, a-t-il ajouté, "tirent sur tout ce qu'ils ont."

Il n'est pas rare que des pirates informatiques étrangers s'en prennent aux courriels personnels de hauts fonctionnaires. Des pirates se sont ainsi introduits dans le compte Gmail personnel de John Podesta , président de la campagne d'Hillary Clinton ( ), avant les élections de 2016 et ont publié une grande partie des données sur le site WikiLeaks. En 2015, des pirates adolescents se sont introduits dans le compte AOL personnel de John Brennan, alors directeur de la CIA, et ont divulgué des données sur les responsables des services de renseignement américains.

Les violations relativement peu sophistiquées de cette nature sont conformes à une évaluation des services de renseignement américains examinée par Reuters le 2 mars. Selon cette évaluation, l'Iran et ses mandataires pourraient réagir à l'assassinat du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, en procédant à des piratages de bas niveau contre les réseaux numériques américains.

Les pirates liés à l'Iran pourraient avoir d'autres courriels en réserve.

L'année dernière, un autre groupe opérant sous le pseudonyme de "Robert" a déclaré à Reuters qu'il envisageait de divulguer 100 gigaoctets de données volées à Susie Wiles, chef de cabinet de la Maison Blanche, et à d'autres personnalités proches du président américain Donald Trump .

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier cette affirmation et le groupe n'a pas répondu aux messages depuis plusieurs mois.