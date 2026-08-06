Des piments jalapeños mexicains liés à une épidémie de salmonellose dans 27 États américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte avec des détails et des informations contextuelles tout au long du texte) par Abu Sultan et Mrinmay Dey

Les autorités sanitaires américaines enquêtent sur une épidémie de salmonellose liée à des piments jalapeños mexicains qui a rendu malades 345 personnes dans 27 États, ce qui a conduit le fournisseur Coast Citrus Distributors à rappeler les piments expédiés à des chaînes de restaurants, notamment Chipotle Mexican Grill CMG.N et QDOBA.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) ont indiqué que 36 hospitalisations avaient été signalées, sans aucun décès, tandis que l’enquête se poursuit.

La FDA a précisé que les premiers cas de maladie sont apparus entre le 19 juin et le 20 juillet. Les infections à Salmonella peuvent provoquer de la diarrhée, de la fièvre et des crampes abdominales, et peuvent être particulièrement graves chez les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Cette épidémie survient dans un contexte de surveillance accrue de la sécurité alimentaire dans le secteur de la restauration, à la suite d’une récente épidémie de cyclosporose aux États-Unis qui a donné lieu à des enquêtes menées par les autorités sanitaires et ravivé les inquiétudes concernant les chaînes d’approvisionnement en fruits et légumes.

La FDA et le CDC ont établi un lien entre cette épidémie et la laitue servie dans les restaurants Taco Bell de la chaîne

YUM.N Yum Brands, puis ont identifié les installations de Taylor Farms, situées dans le centre du Mexique, comme étant la source de cette laitue. Mercredi, les agences ont étendu l’enquête sur la cyclosporiase à 15 États américains.

Chipotle avait déjà été confrontée à une série d’épidémies d’origine alimentaire qui avaient pesé sur ses ventes et conduit la chaîne de burritos à adopter des procédures de sécurité alimentaire plus strictes.

ÉPIDÉMIE LIÉE AUX PIMENTS JALAPENOS DE SINALOA

Les autorités sanitaires ont établi un lien entre cette épidémie et des piments jalapeños fournis par un producteur commun de Sinaloa, au Mexique, et distribués aux États-Unis par Coast Citrus Distributors.

L’entreprise a accepté de rappeler les produits restants et informe actuellement les clients concernés, a indiqué la FDA.

L'enquête américaine a identifié des restaurants, notamment Chipotle et QDOBA, une chaîne de restaurants de style mexicain, qui avaient reçu des piments jalapeños importés par Coast Citrus Distributors.

Chipotle a depuis changé de fournisseur de piments jalapeños pour ses restaurants à compter du 20 juillet, tandis que QDOBA a cessé d’utiliser ces piments le 28 juillet et ne les sert plus, a précisé la FDA.

Contactée par Reuters, Coast Citrus a déclaré ne pas avoir de commentaire à faire dans l’immédiat. Mardi, l'action Chipotle a chuté de plus de 8 % après que la société a annoncé avoir retiré les piments jalapeños de ses restaurants du Minnesota et d'autres sites ayant reçu ce produit.

“La FDA estime qu’il n’y a actuellement aucun risque pour les consommateurs lié à ces établissements dans le cadre de cette épidémie”, a déclaré la FDA dans un communiqué.

La FDA a précisé que Coast Citrus ne semblait pas avoir fourni directement des piments jalapeños aux magasins d’alimentation et a conseillé aux consommateurs et aux commerçants de ne pas consommer, vendre ou servir les piments rappelés provenant de Sinaloa.