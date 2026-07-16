 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des notes de brokers font rebondir légèrement ASML
information fournie par AOF 16/07/2026 à 10:25

(Zonebourse.com) - Après avoir terminé la séance de mercredi sur un repli de 0,4% à Amsterdam, ASML regagne 0,5% à 1 560 EUR environ ce jeudi matin, aidé par une vague de recommandations favorables de brokers réagissant à sa publication trimestrielle de la veille.

Oddo BHF relève son objectif de cours...

Ainsi, Oddo BHF réitère son opinion "surperformance", avec un objectif de cours relevé de 2 000 EUR à 2 300 EUR, saluant des résultats du 2e trimestre supérieurs aux attentes, une guidance 2026 significativement relevée et une excellente visibilité sur 2027 et 2028.

Si le titre a terminé mercredi sur une note mitigée, le bureau d'études explique cette réaction par le contexte sectoriel, "mais aussi parce que le groupe a guidé sur 85 unités d'EUV Low NA en 2027 ( 30%), alors qu'une partie du marché s'était positionnée à 90 ou plus".

"Cet écart mineur ne doit pas masquer le message sur la force du cycle, car le groupe est quasi entièrement couvert pour 2027, bénéficie d'une excellente visibilité pour 2028 et dispose d'un pricing power renforcé", juge l'analyste en charge du dossier.

...de même qu'ING et Deutsche Bank

De son côté, ING réaffirme sa recommandation "achat" et relève son objectif de cours à 2 000 EUR, contre 1 700 EUR précédemment, saluant elle aussi un très solide point d'activité trimestriel, "renforçant à nouveau la confiance dans une demande soutenue alimentée par l'IA".

"ASML fonctionne à plein régime pour augmenter son offre sur la période 2026-2028, répondant à la demande des clients, que la direction a indiqué être fermement établie et garantie par des acomptes versés à la signature des commandes", souligne la banque néerlandaise.

Confirmant aussi son conseil "achat" sur l'action de l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs, Deutsche Bank relève son objectif de cours de 1 800 EUR à 2 150 EUR, estimant que cette publication marque un tournant dans son point de vue sur le dossier.

"Certes, ASML ne surpasse pas massivement la croissance des dépenses WFE, mais la perspective d'une marge brute atteignant 56% au 2e semestre 2026 montre enfin qu'ASML dispose bien d'une trajectoire vers une marge brute supérieure à 60%", explique la banque allemande.

"Cela augure bien de la croissance des bénéfices d'ASML, justifiant un multiple plus élevé que l'actuel (avec des PER de 27 fois pour 2027 ou de 21 fois pour 2028), après avoir relevé significativement nos prévisions de BPA de 18% à 24%", poursuit-elle.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

ASML HLDG
1 559,4000 EUR Euronext Amsterdam +0,65%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/07/2026 à 10:25:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
27,6 +3,45%
Pétrole Brent
84,61 -0,53%
CAC 40
8 343,66 -0,46%
SOITEC
90,58 -7,23%
VUSION
116 -4,13%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank