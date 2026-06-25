Des milliers de morts craignus après deux séismes majeurs au Venezuela

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* Des habitants désemparés cherchent leurs proches sous les décombres

* Le bilan s'élève à 164 morts, selon la présidente par intérim Rodriguez

* L'opposition fait état de 10.000 personnes portées disparues

* “On se serait cru dans un film d'horreur”, raconte un survivant

(Mise à jour du nombre de blessés au paragraphe 7, ajout des commentaires de Rodriguez aux paragraphes 16 et 17) par Vivian Sequera et Mayela Armas

On craignait jeudi que des milliers de Vénézuéliens aient trouvé la mort après que deux puissants séismes ont ravagé la capitale Caracas et ses environs, piégeant des personnes sous les décombres de bâtiments effondrés et déclenchant de puissantes répliques.

Un séisme de magnitude 7,2 a frappé mercredi après-midi à environ 160 km (100 miles) à l’ouest de Caracas, suivi moins d’une minute plus tard par une secousse de magnitude 7,5, selon l’U.S. Geological Survey.

À la tombée de la nuit, les secouristes se frayaient un chemin à travers les décombres des bâtiments effondrés à Caracas, tandis que des proches désemparés cherchaient de l’aide pour leurs proches qu’ils craignaient de voir pris au piège. Des survivants encore sous le choc ont été évacués, certains sur des civières.

“Quand nous sommes descendus, la scène ressemblait à celle d’un film d’horreur”, a déclaré Maria Alejandra, une habitante d’un immeuble voisin, qui n’a pas donné son nom de famille.

“Nous avons dû enjamber les décombres et tout le reste. Le concierge avec le bébé et tous les voisins qui descendaient. Mais de cet immeuble, je n’ai vu qu’une seule famille réussir à sortir.”

UN SITE INTERNET FAIT ÉTAT DE 10.000 PERSONNES DISPARUES

La présidente par intérim Delcy Rodriguez a déclaré qu’au moins 164 personnes avaient été confirmées mortes et près de 1.000 blessées, et que la zone la plus touchée était l’État de La Guaira, près de Caracas, où se trouve l’aéroport de la ville. Des vidéos tournées par des témoins sur place montraient des scènes de panique alors que les plafonds s’effondraient.

“Des dizaines de bâtiments se sont effondrés, et nous menons actuellement des opérations de sauvetage très intenses pour sauver autant de vies que Dieu nous permettra d’en sauver”, a-t-elle déclaré à la télévision d’État peu avant 1 heure du matin, heure locale (0500 GMT), jeudi.

“L’État de La Guaira est le théâtre d’une véritable tragédie et est devenu une zone sinistrée.”

L’U.S. Geological Survey, qui utilise des modèles prédictifs pour estimer le nombre de victimes, a indiqué que celui-ci s’élèverait très probablement à plusieurs milliers, avec une forte probabilité de dépasser les 10.000.

Un site web créé pour recenser les personnes disparues et mis en ligne sur X par des dirigeants de l’opposition vénézuélienne, dont beaucoup se trouvent hors du Venezuela, faisait état de plus de 10.000 personnes portées disparues à 5 h 40, heure locale (09h40 GMT).

De nombreux Vénézuéliens se trouvaient chez eux lorsque les séismes ont frappé, alors que c'était un jour férié.

“Il y a eu un grand fracas. Des objets sont tombés dans la maison, notamment des cruches qui se trouvaient dans le réfrigérateur. Je n’ai jamais rien vécu de tel”, a déclaré Coro Martinez, 56 ans, qui vit dans l’est de Caracas.

TRUMP PROPOSE SON AIDE

Des répliques ont secoué Caracas jusqu’aux premières heures de jeudi.

Mme Rodriguez a déclaré que des équipes de secours venues d’autres pays arriveraient bientôt, tout en remerciant plusieurs dirigeants, notamment le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine.

Elle a appelé à l’unité au Venezuela, où les manifestations antigouvernementales menées par une population confrontée à une inflation annuelle de plus de 500 % se sont multipliées depuis que Trump a ordonné la capture du président Nicolas Maduro lors d’un raid violent en janvier.

Trump a déclaré sur les réseaux sociaux que les États-Unis étaient prêts à apporter leur aide face à cette catastrophe, qui, selon lui, avait fait un nombre “dévastateur” de morts.

La mission des Nations unies sur les droits de l’homme au Venezuela a exhorté le gouvernement à lever les restrictions locales sur les réseaux sociaux, affirmant qu’il s’agissait d’une “question de vie ou de mort”. Dans certaines régions, l’accès était possible alors que les autorités peinaient à faire face dans un pays accablé par des années de mauvaise gestion économique .

LES HABITANTS SE RÉPANDENT DANS LES RUES

Wilmer Azuaje, un ancien député vénézuélien, a filmé le moment où le séisme a frappé l’aéroport de Maiquetía, provoquant l’effondrement de murs et le soulèvement de nuages de poussière. Il a déclaré que la situation était “grave” et que l’aéroport avait été fermé, ce qui compliquait les opérations de secours.

Partout à Caracas, qui avait déjà été frappée par un séisme meurtrier de magnitude 6,3 en 1967, les habitants se sont précipités pour évacuer les lieux alors que les bâtiments tremblaient.

“Dès que ça a commencé, on a entendu des gens crier”, a raconté Astrid Ramirez, une attachée de presse de 41 ans vivant dans l’ouest de Caracas. “Tout le monde descendait les escaliers en courant.”

Maria Romero, une retraitée de 80 ans vivant dans le sud de Caracas, a déclaré que la police l’avait aidée à sortir de chez elle. “Ce séisme était horrible, encore pire que celui de 1967”, a-t-elle déclaré.

Une autre habitante, une employée de bureau de 41 ans qui a souhaité rester anonyme, a déclaré avoir reçu une alerte sismique sur son téléphone juste avant que les secousses ne s’intensifient.

“Au moment où j’ai pris mon téléphone et où j’ai commencé à écouter le message, j’ai d’abord ressenti de légères secousses. Puis, en moins de deux secondes, tout s’est mis à bouger.”

Les dirigeants de pays tels que le Salvador, la République dominicaine, le Brésil et l’Espagne ont exprimé leur soutien et leur sympathie. Le département d’État américain a indiqué qu’il mobilisait des secours.

Le Venezuela se trouve dans une zone sismique active, à la jonction de la plaque des Caraïbes et de la plaque sud-américaine.

Selon l’USGS, environ 30.000 personnes ont trouvé la mort lorsqu’un séisme a provoqué des destructions massives à Mérida et à Caracas en 1812.

LA BOURSE MISES AU SERVICE DES OPÉRATIONS DE SAUVETAGE

À l’Hospital de Clínicas de Caracas, le personnel a doublé ses effectifs pendant le service de nuit pour aider à soigner les blessés, a indiqué un employé de l’établissement.

Les cours ont été annulés pour le reste de la semaine. La Bourse de la ville a été fermée et sera mise à disposition pour soutenir les opérations de secours.

La Croix-Rouge vénézuélienne a indiqué que son siège avait été gravement endommagé, mais qu'elle avait dépêché des équipes de secours dans les zones les plus touchées. La France a déclaré que son ambassade avait été fortement endommagée.

Les infrastructures pétrolières du Venezuela ne semblaient pas avoir été touchées dans l’immédiat. Les autorités de protection civile de Maracaibo, près du grand pôle pétrolier du lac Maracaibo, ont indiqué qu’aucun blessé n’avait été signalé. Un employé de la raffinerie d’El Palito, près de Morón — l’épicentre du séisme —, a déclaré qu’il n’y avait pas eu de dégâts sur le site.

La compagnie pétrolière britannique Shell, qui étudie actuellement l’exploitation de gisements de gaz au Venezuela, a indiqué que tous ses employés avaient été localisés et qu’aucun n’était blessé.

Une source a indiqué qu’une coupure de courant prolongée pourrait affecter les niveaux de production de brut. Le ministère vénézuélien du Pétrole, la compagnie pétrolière d’État PDVSA PDVSA.UL et son principal partenaire étranger, Chevron

CVX.N , n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.