Des milliers d'immeubles privés de chauffage à Kyiv après une nouvelle attaque

Des milliers d'immeubles résidentiels étaient privés d'électricité et de chauffage mardi à Kyiv après une nouvelle attaque nocturne russe, ont annoncé les autorités, alors qu'il fait un froid polaire dans la capitale ukrainienne.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré que la pluie de drones et de missiles russes avait privé de chauffage 5.635 immeubles d'habitation de plusieurs étages.

L'entreprise énergétique privée ukrainienne DTEK a précisé en milieu de matinée que le chauffage avait été rétabli pour 162.000 foyers sur les 335.000 qui en étaient privés.

Au moins une personne a été tuée près de la capitale et l'approvisionnement en eau a été interrompu sur la rive gauche de la ville de plus de trois millions d'habitants, ont ajouté les autorités.

Selon Volodimir Zelensky, la Russie a tiré plus de 300 drones et "un certain nombre" de missiles au cours de cette attaque.

Le président ukrainien a déclaré que son pays avait reçu il y a quelques jours des missiles pour ses systèmes de défense antiaérienne qui ont permis de limiter l'impact de l'attaque. Il a une nouvelle fois appelé les alliés de l'Ukraine à accentuer leurs efforts dans ce domaine.

Il s'agit de la deuxième attaque majeure contre le secteur énergétique et d'autres infrastructures essentielles à Kyiv depuis le début du mois, alors que la température extérieure est tombée à -15 °C.

"L'attaque barbare du président russe Vladimir Poutine ce matin est une piqûre de rappel pour les dirigeants mondiaux réunis à Davos : il est urgent de soutenir le peuple ukrainien", a écrit le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, sur X.

Moscou a également bombardé dans la nuit des infrastructures énergétiques dans les régions de Vinnytsia, Dnipro, Odessa, Zaporijjia, Poltava et Soumy, a-t-il précisé.

Alors que la guerre entrera dans sa cinquième année dans un mois, les efforts diplomatiques menés notamment par le président américain Donald Trump n'ont produit aucun résultat.

(Rédigé par Anna Pruchnicka à Gdansk et Olena Harmash à Kyiv ; version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)