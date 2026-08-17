Des kangourous aux dim sum, les emprunteurs étrangers se ruent sur les marchés obligataires de la région Asie-Pacifique

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* Les émissions en dollars australiens, en dollars de Hong Kong et en yuans battent divers records

* Les banquiers conseillent aux emprunteurs de se diversifier rapidement face à la concurrence croissante des hyperscalers – Mizuho

par Yoruk Bahceli, Stella Qiu et Jiaxing Li

Les emprunteurs étrangers se ruent sur les marchés obligataires de la région Asie-Pacifique, autrefois considérés comme de niche, démontrant ainsi que les géants de la tech ne sont pas les seuls à lever des fonds partout où ils le peuvent dans un contexte d’incertitude croissante et d’endettement record . La Commerzbank allemande CBKG.DE , le groupe français Engie

ENGIE.PA , Henkel, propriétaire de la marque Persil HNKG.DE , Singapore Airlines SIAL.SI et le gouvernement portugais ont émis cette année, pour la première fois, des obligations libellées en dollars australiens ainsi qu’en yuan onshore et offshore chinois. En effet, les ventes d’obligations « kangourou » émises par des émetteurs étrangers en dollars australiens ont atteint un niveau record d’environ 60 milliards de dollars australiens (42 milliards de dollars) depuis le début de l’année, soit une hausse d’environ 40 % par rapport à 2025, selon les données de LSEG portant sur les émissions internationales jusqu’à fin juillet. Les émissions en dollars de Hong Kong ont également atteint un niveau record. Les ventes d’obligations en yuan « panda » sur le marché onshore chinois et « dim sum » sur le marché offshore ont atteint des niveaux records d’environ 160 milliards de yuans (24 milliards de dollars) et 350 milliards de yuans respectivement au premier semestre, soit une hausse de plus de 60 % par rapport à la même période l’année dernière, selon Goldman Sachs, la moitié de ce montant provenant d’émetteurs internationaux.

« Nous avons atteint un point de basculement où ces marchés ont pris une importance considérablement plus grande, tant pour les émetteurs locaux que, inévitablement, pour les émetteurs internationaux », a déclaré Carla Goudge, responsable du syndicat de dette pour la région Asie-Pacifique chez HSBC.

« C’est une option qui n’était tout simplement pas disponible à une telle échelle de manière régulière il y a encore quelques années. » Même les ventes d’obligations libellées en yens, une devise de financement plus établie, ont doublé cette année de la part d’émetteurs étrangers, selon LSEG. L'émission obligataire record d'Alphabet GOOGL.O , société mère de Google , a été un moteur important, mais même sans elle, ces ventes atteignent leur plus haut niveau depuis sept ans. Cette ruée vers l’Asie est l’un des moyens utilisés par les émetteurs pour diversifier leurs sources de financement, alors que le boom des investissements dans l’IA et les déficits publics élevés accentuent les besoins d’emprunt sur les marchés américains et au-delà, ont indiqué des banquiers. Les ventes mondiales d’obligations syndiquées internationales en 2026 ont atteint un niveau record supérieur à 4 000 milliards de dollars fin juillet, selon LSEG, contre environ 3 500 milliards de dollars à la même période l’année dernière .

« Pour la plupart des émetteurs qui émettent en dehors de leurs devises principales, cela s’inscrit souvent dans le cadre de programmes de financement plus importants », a déclaré Hampus Falth, responsable du syndicat des marchés de capitaux d’emprunt pour la région EMEA chez Mizuho.

Les banquiers conseillent également à leurs clients d’agir rapidement et de diversifier leurs sources de financement, alors que la concurrence pour les capitaux s’intensifie avec l’arrivée des hyperscalers sur les principaux marchés obligataires auxquels ils ont traditionnellement recours pour leurs emprunts, a-t-il ajouté.

OFFRE ET DEMANDE

Les emprunts en devises asiatiques se sont développés ces dernières années.

Selon les banquiers, cela reflète une hausse structurelle de la demande, qu’elle soit liée à l’essor général de la richesse financière en Asie ou à la croissance rapide des actifs des fonds de pension australiens.

La hausse des émissions en Chine découle également de la volonté de Pékin d’internationaliser sa monnaie, ce qui l’incite à élargir la base d’investisseurs pour les obligations « dim sum », plus courantes, et facilite la ventedes obligations « panda » ainsi que l’utilisation de leurs recettes. « À mesure que les marchés se développent, ils peuvent créer une certaine dynamique, car de plus en plus de personnes les connaissent mieux », a déclaré Christopher Kent, sous-gouverneur de la banque centrale australienne, lors d’un événement Reuters NEXT la semaine dernière.

« Davantage d’investisseurs viennent ici pour acquérir ces obligations et davantage d’émetteurs considèrent que c’est un bon endroit pour émettre, pour diverses raisons; on observe donc une certaine croissance, qui en engendre à son tour davantage. »

C’est également le signe que les investisseurs souhaitent diversifier leurs placements au-delà du dollar américain. Les investisseurs et les banques centrales asiatiques, qui se concentraient auparavant sur la dette libellée en dollar américain, se tournent désormais également vers le dollar australien, le dollar de Hong Kong et même l’euro, a expliqué Hampus Falth, ce qui renforce la demande pour ces émissions obligataires. Au-delà de la diversification, la Chine et même le Japon offrent des taux d’emprunt plus bas, ce qui est attractif pour les entreprises ayant des activités locales et qui conserveront leurs liquidités dans ces devises.

Les constructeurs automobiles allemands et les institutions financières européennes comptent parmi les émetteurs les plus actifs de « panda bonds », a déclaré Clifford Lee, responsable mondial de la banque d’investissement chez DBS à Singapour. Ces marchés — nettement plus modestes que les principaux marchés tels que ceux du dollar américain et de l’euro — ne peuvent supporter qu’un volume d’emprunt limité. Mais cela ne semble pas freiner la tendance. Le Brésil s’apprête à émettre sa toute première obligation «panda» dans le courant de l’année et le Kenya lorgne également ce marché. Pour ceux qui reconvertissent leurs emprunts dans leur propre devise à partir de devises telles que le dollar australien ou le yen, les taux proposés ont , cette année, été plus souvent équivalents à ceux qu’ils pourraient obtenir en convertissant des euros ou des dollars, a déclaré Hampus Falth.

Le Portugal, qui a levé près de 2 milliards de yuans (300 millions de dollars) lors de la première émission de « dim sum » par un gouvernement de la zone euro en avril, a reconverti ces liquidités en euros en réalisant une légère économie.

« Les deux principaux objectifs directs sont de diversifier (la base d’investisseurs) et de réaliser des économies », a déclaré à Reuters Rui Amaral, membre du conseil d’administration de l’agence de gestion de la dette, ajoutant que cette émission pourrait ne pas être ponctuelle.

(1 dollar = 6,7410 yuans renminbi)