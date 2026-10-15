Des images satellites révèlent que la Russie a construit en six semaines une nouvelle base d'attaque de drones de grande envergure

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* La Russie construit à toute vitesse une grande base de drones dans un terrain vague

* Selon un expert, ce site permettra de lancer des drones à réaction en direction de l'Ukraine

* L'Ukraine peine à contrer les attaques de drones à réaction, plus rapides

* Cette base met en évidence la vulnérabilité stratégique des pays de l'Otan: selon un expert

par Tom Balmforth et Edward Carron

La Russie a presque achevé la construction d’une nouvelle base majeure destinée au lancement de drones à réaction en seulement six semaines, selon des experts en défense et une analyse de Reuters à partir d’images satellites, dans le cadre du dernier renforcement en date de ses capacités d’attaque à proximité de l’Ukraine .

Le site, qui n'était encore qu'un champ vide le 31 août dans la région de Rostov, au sud-ouest de la Russie, était devenu mercredi une installation complexe d'une superficie équivalente à environ 126 terrains de football, comme le montrent les images commerciales fournies par Planet Labs et Airbus.

Cette construction coïncide avec une recrudescence de l’utilisation par la Russie de drones d’attaque à réaction contre l’Ukraine, qui peine à intercepter ces armes plus rapides, capables d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 600 km/h.

Alors que la guerre à grande échelle entre dans sa cinquième année, Kyiv s'attend à ce que la Russie intensifie encore ses attaques de drones à réaction et de missiles cet hiver.

Mike Monnik, fondateur et directeur général de la société privée de renseignement DroneSec, a déclaré que le site visible sur les images serait capable de lancer les modèles Geran-4 et Geran-5, les tout derniers types de drones à réaction russes.

Il a précisé que la partie ouest de l’installation comportait huit plates-formes équipées de rails de lancement permettant de tirer ces drones, venant s’ajouter à un réseau russe existant d’au moins 11 sites de lancement fixes utilisés pour les attaques de drones contre l’Ukraine.

“La rapidité de la construction … démontre la facilité avec laquelle la Russie peut désormais mettre rapidement à profit des capacités offensives désormais bien établies”, a déclaré M. Monnik.

Il a ajouté que le site semblait en voie d’achèvement et qu’il ne faudrait “probablement que quelques semaines avant qu’ (il soit) pleinement opérationnel, voire plus tôt”.

UN DÉFI POUR L’OTAN

La construction de cette installation coïncide avec la détérioration des relations entre la Russie et l’alliance militaire de l’OTAN.

Les gouvernements européens accusent Moscou d’intensifier une campagne de sabotage, d’incursions de drones et de cyberattaques à leur encontre, tandis que la Russie a averti le mois dernier qu’elle pourrait recourir à l’arme nucléaire si l’OTAN tentait d’isoler son exclave de Kaliningrad.

M. Monnik a déclaré que la combinaison de la production industrielle de drones à réaction, de leur sophistication croissante et de l’absence relative de défenses anti-drones complètes dans de nombreux pays de l’OTAN constituait un défi pour l’Occident.

“Cette capacité à déployer rapidement des moyens permettant de lancer des attaques à grande échelle à l’aide de systèmes aériens sans pilote (UAS) constitue une vulnérabilité stratégique pour les pays de l’OTAN”, a-t-il déclaré.

M. Monnik a indiqué que cette installation pourrait être capable de lancer 100 drones à réaction, voire plus, en 24 heures, bien que la Russie les lance généralement en petit nombre tout au long de la journée. Cela dépendrait également de facteurs tels que les stocks disponibles et les objectifs visés.

Rob Jordan, directeur de programme au groupe de réflexion RUSI basé à Londres, a déclaré que les socles en béton et les deux rails de décollage potentiels visibles sur les images semblaient correspondre aux pistes de lancement des drones russes Geran.

“Un tel niveau de construction en si peu de temps est impressionnant”, a-t-il déclaré. “Cela montre la confiance relative que la Russie accorde à sa capacité de frappe en profondeur – peut-être au détriment de ses forces terrestres conventionnelles.”

Le ministère russe de la Défense n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant cette installation et, plus largement, son programme de drones à réaction.

L'UTILISATION DES DRONES À RÉACTION CONNAÎT UNE FORTE HAUSSE

Selon des analystes militaires, la Russie a réorienté ses capacités de production de drones vers des modèles à réaction, l’Ukraine ayant du mal à les contrer.

La Russie a multiplié par six environ son utilisation de drones à réaction en l’espace de trois mois cet été, selon des données militaires ukrainiennes rapportées par Reuters le mois dernier. Kyiv et la région environnante ont été les cibles les plus fréquentes, comme le montrent ces données.

Ces drones à réaction posent problème car ils sont trop rapides pour les drones intercepteurs conçus par l’Ukraine afin d’intercepter à moindre coût leurs prédécesseurs plus lents, équipés de moteurs à pistons. Kyiv s’efforce désormais de trouver une solution.

Des images aériennes de la nouvelle installation prises le 31 août montraient quelques véhicules dans un champ, mais aucun signe de travaux. Des images prises le lendemain matin ont révélé que les travaux avaient commencé.

Le site, qui s’étend sur une superficie d’environ 0,9 kilomètre carré, se trouve à environ 3,5 km de la base aérienne russe de Millerovo, qui abrite le 31e régiment d’aviation de chasse de la Garde.

Selon DroneSec, le nouveau site de lancement se trouve probablement à l’intérieur de la « bulle » de défense aérienne assurée par les systèmes de la base aérienne, ce qui rend plus difficiles les tentatives ukrainiennes de frapper cette nouvelle installation.

Sur les huit rampes de lancement, deux étaient déjà équipées de rails, comme l’a montré une analyse de Reuters. Des rails étaient également en cours d’installation sur deux autres rampes, tandis que d’autres travaux de construction étaient visibles depuis l’espace pendant trois jours cette semaine.