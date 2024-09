Des groupes d'entreprises s'inquiètent des "pressions politiques" sur le rachat de US Steel

Des groupes d'entreprises japonais et américains ont exhorté cette semaine la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen à ne pas succomber aux pressions politiques, lors de l'examen du projet d'acquisition de l'aciériste américain US Steel par le Japonais Nippon Steel.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JEFF SWENSEN )

Mme Yellen est présidente du Comité sur les investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS) qui examine la transaction.

"Nous craignons que ces pressions politiques n'influencent abusivement le résultat de l'examen par le CFIUS, ce qui met en péril l'économie et les travailleurs américains", ont déclaré dans une lettre communiquée à la presse la Fédération des entreprises du Japon, le United States Council for International Business, la Global Business Alliance et d'autres organisations.

"Le climat américain pour les investissements sera gravement terni si une telle ingérence politique prévaut", ajoutent-ils.

Le dossier US Steel est devenu un enjeu de campagne car le groupe est implanté en Pennsylvanie, Etat crucial pour la présidentielle américaine de novembre.

Joe Biden brandit menace plusieurs mois d'empêcher l'absorption d'US Steel par Nippon Steel, tandis que Donald Trump promis de s'opposer à l'acquisition en cas d'élection.

Annoncée en décembre, l'opération de rachat par Nippon Steel - d'un montant de 14 milliards de dollars - est suspendue, en l'état, faute d'autorisation des régulateurs.

Le vice-président de Nippon Steel Takahiro Mori a rencontré des membres du CFIUS à Washington mercredi, dans une tentative apparente d'obtenir un soutien pour l'acquisition, selon le quotidien économique japonais Nikkei.

Le syndicat des métallos USW (United Steelworkers) est opposé au rachat par crainte d'une casse sociale, même si le groupe japonais s'est engagé à maintenir l'emploi.

Nippon Steel a une nouvelle fois tenté la semaine dernière de rassurer le gouvernement américain et USW en affirmant qu'après son rachat, US Steel demeurerait "une entreprise américaine" avec une majorité de citoyens américains au conseil d'administration.

Le projet de reprise a déjà été accepté par le conseil d'administration et les actionnaires d'US Steel.