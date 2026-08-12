« Des gains faciles ont été réalisés » : Berenberg abaisse la note de Novo Nordisk, le fabricant du Wegovy, à « conserver »

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12 août - ** Berenberg abaisse la recommandation sur Novo Nordisk NOVOB.CO de « acheter » à « conserver », estimant que de nouveaux obstacles attendent le fabricant du Wegovy au second semestre, alors que la concurrence dans le domaine des médicaments contre l'obésité s'intensifie

** « Les gains faciles ont été réalisés », il est temps de marquer une pause, estime le courtier

** Berenberg s’attend à ce que la « bataille des pilules » passe à la vitesse supérieure à mesure que la concurrence avec son concurrent Eli Lilly LLY.N s’intensifie

** Le laboratoire danois doit prouver qu’il est capable de conserver son avance sur le marché des médicaments contre l’obésité et de renforcer sa position sur le marché des produits injectables avant que son multiple de valorisation puisse être revu à la hausse, ajoute-t-il

** Il considère la saisonnalité comme un facteur majeur pour les médicaments contre l’obésité et revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires en raison du scepticisme des investisseurs concernant le médicament CagriSema de Novo Nordisk

** Le courtier abaisse son objectif de cours de 6,2 % à 305 DKK, soulignant que la société doit développer ses activités par le biais d’opérations de moindre envergure afin de diversifier ses futures options de pipeline de médicaments oraux ** Sur les 33 analystes qui couvrent Novo Nordisk, neuf attribuent la note « achat fort » ou « achat », 22 « conserver » et deux « vendre » ou « vente forte », selon les données de LSEG

** L'action recule de 3,2 % à 12 h 06 GMT