Des fusées aux trains, le patron d'ArianeGroup Martin Sion va diriger Alstom

L'actuel président exécutif d'ArianeGroup, Martin Sion, quittera au printemps ses fonctions dans le groupe qui produit la fusée européenne Ariane 6, pour diriger le constructeur ferroviaire Alstom , où il remplacera Henri Poupart-Lafarge, à ce poste depuis près de dix ans.

Martin Sion, à Kourou, en mars 2024 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le conseil d'administration d'Alstom "a choisi M. Martin Sion comme nouveau directeur général du groupe, à compter du 1er avril 2026", a annoncé l'entreprise française qui fabrique le TGV, mercredi soir dans un communiqué.

Martin Sion est président exécutif d'ArianeGroup depuis 2023 et membre du conseil d'administration depuis 2020.

"Nous estimons que M. Martin Sion possède l'expérience nécessaire pour diriger Alstom. Nous nous réjouissons de l'accueillir en avril 2026", a déclaré Philippe Petitcolin, président du conseil d'administration d'Alstom, cité dans le communiqué.

Le conseil d'administration d'Alstom a fixé la rémunération annuelle brute de Martin Sion pour l'exercice 2026-27 à 1.050.000 euros, selon un document publié sur le site internet du groupe.

En outre, sa rémunération variable "pourra atteindre 100% de la rémunération annuelle brute de base (...) en cas d'atteinte des objectifs de performance à la cible", et même 185% "en cas de surperformance".

"D'ici (l'arrivée de Martin Sion), M. Henri Poupart-Lafarge continuera d'exercer ses fonctions", a précisé Philippe Petitcolin dans le communiqué.

- "Restera pleinement engagé" -

Henri Poupart-Lafarge dirige Alstom depuis février 2016. Il était président d'Alstom Transport avant la cession en 2015 des activités "énergie" du groupe au géant américain General Electric et le recentrage d'Alstom sur les transports.

Il avait annoncé en mai qu'il ne solliciterait pas de quatrième mandat à l'issue de celui en cours, qui se termine au printemps 2027 et dit qu'il quitterait l'entreprise à l'arrivée de son successeur. Il partira donc un an avant la fin de son mandat.

Ces dernières années, à la tête d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge avait notamment géré le rachat du concurrent canadien Bombardier Transport, puis mené un plan de désendettement de 2 milliards d'euros avec une augmentation de capital et la suppression de quelque 1.500 postes administratifs dans le monde, dont environ 300 en France.

ArianeGroup indique de son côté, dans un communiqué distinct, que "Martin Sion ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat de président exécutif", mais "restera pleinement engagé dans ses fonctions" jusqu'à la fin de son mandat en mars 2026.

"Un successeur sera nommé par le conseil d'administration en temps voulu", a ajouté la société franco-allemande, créée en 2015 et détenue à parts égales par Airbus et Safran.

Diplômé de l'Ecole Centrale de Paris, Martin Sion entre en 1990 à la Société européenne de propulsion (SEP), qui lui confie différents postes en ingénierie après un séjour aux Sandia National Laboratories (États-Unis).

En 2005, il entre à la Snecma, devenue Safran, et y occupe plusieurs postes successifs jusqu'en 2013, avant de devenir PDG d'Aircelle (aujourd'hui Safran Nacelles) puis, en 2015, président de Safran Electronics & Defense.