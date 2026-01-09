Les changements de recommandations : BNP Paribas, Sartorius Stedim, STMicro, Stellantis...

BNP Paribas (Crédits: Flickr - L. Grassin)

* BNP PARIBAS BNPP.PA - JP Morgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" ; relève son objectif de cours à 102 euros contre 89 euros.

* SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA STDM.PA - RBC abaisse sa recommandation à "performance du secteur" contre "surperformance".

* STMICROELECTRONICS NV STMPA.PA - Citigroup relève son objectif de cours à 30 euros contre 26 euros.

* STELLANTIS NV STLAM.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 13 euros contre 11 euros ; Barclays abaisse son objectif de cours à 10 euros contre 12,5 euros.

* SOCIETE GENERALE SA SOGN.PA - Kepler Cheuvreux abaisse sa recommandation à "alléger" contre "acheter" et relève son objectif de cours à 63,60 euros contre 61,90 euros.

* RENAULT SA RENA.PA - Barclays abaisse son objectif de cours à 42,5 euros contre 50 euros.

* AMUNDI SA AMUN.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 80 euros contre 70 euros.

(Rédaction de Gdansk)