France: Baisse surprise ses dépenses de consommation des ménages en novembre

Vue générale d'un magasin de l'enseigne de distribution à Paris, France
Les dépenses de consommation des ménages en biens en France ont enregistré un repli inattendu en novembre, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.
Elles ont baissé de 0,3%, après un hausse de 0,5% (révisé de +0,4%) en octobre, selon les données.
"La consommation d’énergie repart à la baisse (-2,0% après +1,5%), comme la consommation alimentaire (-0,2% après +0,3%), tandis que la consommation de biens fabriqués accélère (+0,4% après +0,1%)", explique le communiqué de l'Insee.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur des dépenses de consommation des ménages en biens en hausse de 0,2% en novembre.
(Rédigé par Elizaveta Zhuravleva, édité par Augustin Turpin)
