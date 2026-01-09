 Aller au contenu principal
France: Baisse surprise ses dépenses de consommation des ménages en novembre
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 08:55

Vue générale d'un magasin de l'enseigne de distribution à Paris, France

Vue générale d'un magasin de l'enseigne de distribution à Paris, France

Les dépenses de consommation des ‍ménages en biens en France ont enregistré un ‌repli inattendu en novembre, montrent les données ​publiées vendredi par l'Insee.

Elles ⁠ont baissé de 0,3%, après un hausse ⁠de ‍0,5% (révisé de +0,4%) en ⁠octobre, selon les données.

"La consommation d’énergie repart à ​la baisse (-2,0% après +1,5%), comme la consommation alimentaire (-0,2% après +0,3%), ⁠tandis que la ​consommation de biens fabriqués ​accélère (+0,4% après +0,1%)", ​explique le communiqué de ​l'Insee.

Les ⁠économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur des dépenses de ‌consommation des ménages en biens en hausse de 0,2% en novembre.

(Rédigé par Elizaveta Zhuravleva, édité par ‌Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

L'offre BoursoBank