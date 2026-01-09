France: Baisse surprise ses dépenses de consommation des ménages en novembre

Vue générale d'un magasin de l'enseigne de distribution à Paris, France

Les dépenses de consommation des ‍ménages en biens en France ont enregistré un ‌repli inattendu en novembre, montrent les données ​publiées vendredi par l'Insee.

Elles ⁠ont baissé de 0,3%, après un hausse ⁠de ‍0,5% (révisé de +0,4%) en ⁠octobre, selon les données.

"La consommation d’énergie repart à ​la baisse (-2,0% après +1,5%), comme la consommation alimentaire (-0,2% après +0,3%), ⁠tandis que la ​consommation de biens fabriqués ​accélère (+0,4% après +0,1%)", ​explique le communiqué de ​l'Insee.

Les ⁠économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur des dépenses de ‌consommation des ménages en biens en hausse de 0,2% en novembre.

(Rédigé par Elizaveta Zhuravleva, édité par ‌Augustin Turpin)