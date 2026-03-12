 Aller au contenu principal
Des fragments de projectiles touchent un porte-conteneurs de Hapag-Lloyd près du détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 11:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de Hapag-Lloyd aux paragraphes 2-3)

La compagnie maritime allemande Hapag-Lloyd HLAG.DE a déclaré que des fragments de projectiles ont touché le porte-conteneurs "Source Blessing", battant pavillon libérien , près du détroit d'Ormuz.

Hapag-Lloyd aindiqué dans un communiqué envoyé par courrier électronique que le navire, affrété à temps par le groupe danois de transport maritime Maersk MAERSKb.CO , n'a pas été directement touché mais a pris feu.

Tous les membres de l'équipage se portent bien et le feu a été éteint sur le navire, a précisé Hapag-Lloyd.

Guerre en Iran

