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Des fabricants français de cosmétiques pénalisés dans les dédouanements en Chine-Jamet
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 14:56

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Des fabricants français de cosmétiques subissent actuellement des retards lors des procédures de dédouanement en Chine, a déploré mercredi Marc-Antoine Jamet, président de Cosmetic Valley, coordinateur de la filière parfumerie-cosmétique française.

Ces retards, a-t-il précisé à des journalistes, font suite à la décision de la France d'introduire une taxe sur les petits colis, qui a été remplacée le 1er juillet dernier par un droit de douane européen. Une redevance européenne pour frais de gestion est prévue en outre à partir du 1er novembre pour aider les douanes à gérer les envois.

Ces mesures ont "amené très directement des retards de livraison, d'enregistrement (...). Certains de nos adhérents estiment de 13% à 15 % le nombre de produits qui sont bloqués en douane chinoise", a dit Marc-Antoine Jamet.

(Reportage Dominique Patton, édité par Benoit Van Overstraeten)

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