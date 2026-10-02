Des États et des villes poursuivent des agences américaines en justice pour avoir assoupli les règles relatives à la consommation de carburant des véhicules

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(Ajout d'un commentaire du ministère des Transports et de précisions aux paragraphes 3 à 13)

* Les États et les associations environnementales contestent les nouvelles normes de consommation de carburant

* Les États-Unis affirment que ces règles réduiront les coûts initiaux, mais augmenteront les dépenses en carburant

* Trump a pris des mesures pour faciliter la vente de véhicules à essence

par David Shepardson

La Californie, New York et deux douzaines d’autres États, villes et comtés ont intenté vendredi une action en justice contre le ministère américain des Transports suite à sa décision, prise cette semaine, de finaliser des normes de consommation de carburant nettement moins strictes pour les véhicules, ce qui constitue une victoire pour les véhicules à essence.

Ces normes révisées visent à inverser la tendance engagée par l’ancien président Joe Biden en faveur d’une meilleure efficacité énergétique et des véhicules électriques. Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a déclaré que ces nouvelles règles enfreignaient l’obligation de fixer les normes au niveau le plus élevé possible. Une coalition d’associations environnementales et de défense des consommateurs a également déposé une plainte distincte pour contester ces nouvelles règles.

Selon les estimations du ministère, ces nouvelles normes réduiront le coût des véhicules neufs, mais augmenteront la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone pendant des décennies.

Ces États — parmi lesquels figurent également l’Arizona, le Colorado, le Connecticut, le Massachusetts, le Michigan, le New Jersey et l’État de Washington — ainsi que le district de Columbia, la ville de New York, Chicago et Denver, et plusieurs associations environnementales, ont saisi la Cour d’appel des États-Unis pour le premier circuit.

DES VÉHICULES MOINS ÉCONOMES EN 2031: LES ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENTALES

Le ministère des Transports a finalisé lundi des règles exigeant une moyenne pour l’ensemble du parc automobile de 34,9 miles par gallon (14,7 km par litre) d’ici 2031, contre 50,4 miles par gallon (21,4 km par litre) sous l’administration Biden. Les associations environnementales ont déclaré que les véhicules de 2031 seraient moins efficaces que le parc automobile actuel.

Les États ont déclaré que l’administration Trump ignorait la présence de millions de véhicules électriques, « ce qui conduit à une analyse erronée et considérablement faussée du niveau d’économie de carburant “maximum réalisable” ».

Les automobilistes américains paient des prix du carburant nettement plus élevés depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran, fin février.

Les États ont déclaré que l’Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) « tente de masquer près de 220 milliards de dollars d’économies de carburant perdues — une somme que les automobilistes auraient économisée à la pompe en vertu des précédentes normes de consommation de carburant, et qui profitera à la place aux géants pétroliers ».

Le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a défendu cette réglementation, affirmant que l’agence permettrait « aux constructeurs automobiles de produire des voitures répondant aux besoins des familles à un prix plus bas ».

Le ministère des Transports a indiqué que cette réglementation réduisait de 1 289 dollars le coût moyen de mise en conformité par véhicule pour les constructeurs, mais augmentait les coûts de carburant de plus de 1 600 dollars sur la durée de vie des véhicules. Le ministère a précisé que cette règle entraînerait une augmentation de la consommation d’essence aux États-Unis de 4,6% d’ici 2050 — soit environ 121 milliards de gallons — par rapport aux règles de Biden, mais qu’elle stimulerait également les ventes de voitures neuves.

En 2024, l’administration Biden a finalisé des règles visant à inciter les constructeurs automobiles à produire davantage de véhicules électriques afin de répondre aux normes de rendement énergétique de plus en plus strictes.

Ces règles mettront également fin, en 2028, au système d’échange de crédits entre constructeurs automobiles, qui constituait auparavant une source de revenus importante pour les fabricants de véhicules électriques Tesla et Rivian.

Le président Donald Trump a mené une offensive sur plusieurs fronts pour faciliter la vente de véhicules à essence et a supprimé l’année dernière un crédit d’impôt de 7 500 dollars pour l’achat d’un véhicule électrique neuf.