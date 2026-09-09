Des éléments indiquent que les pilotes auraient envisagé d'interrompre l'atterrissage lors de l'accident d'un avion-cargo à Miami

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Le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) a déclaré mardi que les éléments recueillis sur l'enregistreur de données de vol suggéraient que les pilotes avaient envisagé d'interrompre l'atterrissage d'un avion-cargo d'Amazon Prime Air avant que celui-ci ne s'écrase à Miami, faisant cinq morts au sol.

Ce Boeing BA.N 767, âgé de 32 ans et exploité par la compagnie 21 Air, basée à Miami, est sorti de la piste sur environ 1 300 pieds (396 m) et a percuté deux véhicules au sol dimanche, tuant cinq personnes et en blessant cinq autres.

La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a déclaré que les enquêteurs interrogeraient les deux pilotes mercredi.

Le NTSB a indiqué que 30 secondes avant la fin de l’enregistrement des données de vol, le train avant et le train principal droit avaient touché le sol, tandis que 19 secondes avant la fin de l’enregistrement, le train principal gauche avait touché le sol.

Quelques secondes plus tard, les freins ont été relâchés et les manettes des gaz ont été poussées à des valeurs correspondant à la poussée nécessaire pour une remise des gaz.

Le NTSB a ajouté que rien dans les données enregistrées n’indiquait que les aérofreins ou les inverseurs de poussée aient été déployés.