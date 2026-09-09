 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des éléments indiquent que les pilotes auraient envisagé d'interrompre l'atterrissage lors de l'accident d'un avion-cargo à Miami
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 03:44
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) a déclaré mardi que les éléments recueillis sur l'enregistreur de données de vol suggéraient que les pilotes avaient envisagé d'interrompre l'atterrissage d'un avion-cargo d'Amazon Prime Air avant que celui-ci ne s'écrase à Miami, faisant cinq morts au sol.

Ce Boeing BA.N 767, âgé de 32 ans et exploité par la compagnie 21 Air, basée à Miami, est sorti de la piste sur environ 1 300 pieds (396 m) et a percuté deux véhicules au sol dimanche, tuant cinq personnes et en blessant cinq autres.

La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a déclaré que les enquêteurs interrogeraient les deux pilotes mercredi.

Le NTSB a indiqué que 30 secondes avant la fin de l’enregistrement des données de vol, le train avant et le train principal droit avaient touché le sol, tandis que 19 secondes avant la fin de l’enregistrement, le train principal gauche avait touché le sol.

Quelques secondes plus tard, les freins ont été relâchés et les manettes des gaz ont été poussées à des valeurs correspondant à la poussée nécessaire pour une remise des gaz.

Le NTSB a ajouté que rien dans les données enregistrées n’indiquait que les aérofreins ou les inverseurs de poussée aient été déployés.

Valeurs associées

AMAZON.COM
256,9700 USD NASDAQ -0,60%
BOEING CO
210,765 USD NYSE -0,68%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
99,29 -0,10%
CAC 40
8 317,98 +0,14%
Or
4 375,08 +0,45%
TOTALENERGIES
77,75 +0,58%
EUR/USD SPOT
1,16304 +0,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank