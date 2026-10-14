Des drones ukrainiens ont frappé le principal centre de données russe, portant un coup aux ambitions de la Russie en matière d'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des drones ont frappé le plus grand centre de données de Russie, propriété de la Sberbank

* Ce centre de données abriterait le nouveau supercalculateur russe

* Les attaques précédentes visaient des centres abritant trois supercalculateurs

* Les supercalculateurs servent à entraîner des modèles d'IA

(Ajout de citations du directeur général de la Sberbank et de contexte dans les paragraphes 8 à 17)

par Elena Fabrichnaya et Gleb Bryanski

Des drones ukrainiens ont frappé mercredi le plus grand centre de données de Russie, dans le cadre d'une série d'attaques qui semblent viser les ambitions de Moscou de développer des capacités russes en matière d'intelligence artificielle à la hauteur de celles des États-Unis et de la Chine.

La frappe contre le centre de données de Balakovo, propriété de Sberbank, la plus grande banque et entreprise technologique du pays, a fait suite à trois attaques au cours de la semaine dernière contre des centres de données appartenant au groupe technologique russe Yandex.

"Nous confirmons que le centre de traitement des données a été attaqué. Dans le même temps, tous les systèmes et services de la Sberbank fonctionnent normalement et sans interruption", a déclaré aux journalistes Alexander Vedyakhin, premier directeur général adjoint de la Sberbank.

L'agence de presse officielle russe RIA Novosti avait rapporté en 2024 que le centre de la Sberbank touché mercredi devait accueillir le plus grand supercalculateur de Russie, dont la mise en service est prévue en 2027.

Les centres de données de Yandex, touchés plus tôt, hébergeaient les trois supercalculateurs en service de cette entreprise. Ni Yandex ni la Sberbank n’ont précisé si les supercalculateurs, utilisés pour entraîner les modèles d’IA, avaient été endommagés lors des attaques ukrainiennes.

Aux côtés de Yandex, son principal concurrent national, la Sberbank est le premier développeur d'intelligence artificielle en Russie . Le marché national est partagé entre le modèle GigaChat de la Sberbank et YandexGPT.

DIFFICULTÉS D'APPROVISIONNEMENT EN PUCES

Les deux entreprises ont investi massivement dans le développement de leurs modèles, mais accusent un retard pouvant aller jusqu’à neuf mois par rapport aux leaders mondiaux aux États-Unis et en Chine, selon les propres estimations de Sberbank, en partie à cause des sanctions occidentales qui entravent l’accès de la Russie au matériel le plus avancé.

"Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés pour acheter des processeurs graphiques modernes sont évidentes. Yandex et nous-mêmes en souffrons", a déclaré le directeur général de Sberbank, German Gref, le 29 septembre, y voyant la principale raison pour laquelle la Russie est à la traîne par rapport aux États-Unis et à la Chine en matière d’IA.

Sberbank est en pourparlers pour acheter des puces auprès de fabricants chinois, mais dans une interview accordée à Reuters le 3 juin, M. Vedyakhin a déclaré que le monopole du fabricant américain de puces Nvidia NVDA.O sur sa plateforme logicielle CUDA, devenue une norme dans le secteur de l’IA, constituait un problème encore plus grave.

Yandex avait précédemment indiqué que ses supercalculateurs fonctionnaient avec des puces Nvidia A100, un modèle lancé en 2020 et depuis lors remplacé par les puces H100, plus avancées.

La Sberbank dispose de deux supercalculateurs en service. Le plus avancé d’entre eux, baptisé "Christofari Neo", classé 167e dans le Top 500 des supercalculateurs les plus puissants au monde, est situé à Moscou et repose sur des puces Nvidia A100.

Le supercalculateur le plus performant de Yandex, le "Chervonenkis", occupe la 101e place de ce même classement.

L'expert en informatique Mikhaïl Klimarev a déclaré à Reuters que le remplacement des puces pourrait prendre beaucoup de temps en raison des sanctions occidentales, tandis que les dommages causés aux supercalculateurs pourraient faire reculer le secteur russe de l'IA, qui souffre déjà des sanctions.

"Le matériel est importé, mais cela se fait à un coût élevé, par des voies détournées. Il faut d’abord négocier pour trouver quelqu’un qui soit disposé à vous le vendre et qui n’ait pas peur des sanctions", a-t-il expliqué.

PROTÉGER LES ACTIFS

Certains commentateurs ont comparé l’absence de perturbations signalées au sein de la Sberbank, contrôlée par l’État, à la situation de Yandex – dont les divisions de taxis et de livraison de repas avaient signalé des perturbations –, affirmant que cela montrait que les centres de la Sberbank étaient mieux protégés.

"C’est un excellent exemple de ce qu’un chef d’entreprise peut faire pour protéger ses actifs", a écrit le blogueur militaire Alexander Kots. En vertu d’un décret du président Vladimir Poutine datant du mois d’août , l’État peut prendre en charge la gestion des installations mal protégées.

Le site de la Sberbank est situé à proximité de la centrale nucléaire de Balakovo, dont le centre de données tire son énergie, et de la centrale hydroélectrique de Saratov. Aucun dommage n’a été signalé sur ces deux installations à la suite de l’attaque.

L’Ukraine affirme riposter aux attaques russes visant ses propres sites de données. Les deux pays ont mené des attaques contre les raffineries, les centrales électriques, les ports et les entreprises de commerce électronique de l’autre partie.

Le ministère russe du Développement numérique a déclaré cette semaine qu’il était en pourparlers avec l’armée concernant la protection des centres de données, tandis que certains législateurs ont appelé à leur transfert sous terre, où le matériel serait hors de portée des drones.