Des drones ukrainiens frappent une station de pompage de pétrole en Russie-gouverneur
information fournie par Reuters 27/09/2025 à 10:08

Des drones ukrainiens ont frappé samedi une station de pompage de pétrole dans la région russe de Tchouvachie, sur la Volga, entraînant l'arrêt des activités du site, a déclaré le gouverneur de la région, Oleg Nikolaev.

Dans une déclaration publié sur Telegram, il a précisé que l'attaque avait eu lieu près du village de Konar, à environ 1.200 km du territoire ukrainien, qu'elle n'avait pas fait de victimes et qu'elle n'avait provoqué que des dégâts "mineurs".

L'Ukraine a multiplié les attaques de drones contre les infrastructures énergétiques russes ces dernières semaines, ciblant des raffineries et des terminaux d'exportation, afin de réduire les revenus de Moscou et de pousser le Kremlin à entamer des pourparlers de paix.

Ces attaques ont réduit le raffinage russe de près d'un cinquième certains jours et ont interrompu les exportations de ports clés, contraignant Moscou à réduire sa production de pétrole.

(Reportage de Reuters, rédigé par Felix Light, version française Benjamin Mallet)

Guerre en Ukraine
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
2,84 USD NYMEX -0,87%
Pétrole Brent
69,73 USD Ice Europ +0,13%
Pétrole WTI
65,20 USD Ice Europ -0,06%
