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Des drones ukrainiens frappent Omsk en Russie, selon le gouverneur, dans l'une des attaques les plus lointaines à ce jour
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 14:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouverneur de la région russe d'Omsk a déclaré lundi que cette province de Sibérie occidentale avait été la cible d'une attaque menée par des drones ukrainiens, ce qui constituerait l'une des frappes ukrainiennes ayant la plus longue portée depuis le début de la guerre.

Dans un message publié sur Telegram, Vitaly Khotsenko a indiqué que plusieurs drones avaient atteint ce qu'il a qualifié de « pôle industriel nord d'Omsk », situé à environ 2 700 km (1 700 miles) du territoire contrôlé par l'Ukraine, près de la frontière russe avec le Kazakhstan.

Il a précisé que les conséquences de l’attaque étaient en cours d’évaluation et que les services d’urgence s’efforçaient de « remédier » aux dégâts causés par cette frappe.

M. Khotsenko n’a donné aucune information sur la cible visée, mais la périphérie nord d’Omsk abrite la raffinerie d’Omsk de Gazpromneft SIBN.MM , la plus grande de Russie.

L’Ukraine a intensifié sa campagne de frappes contre les raffineries de pétrole russes, provoquant de graves pénuries de carburant dans les 11 fuseaux horaires du pays.

Guerre en Ukraine

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