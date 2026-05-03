Des drones ukrainiens frappent le port russe de Primorsk

(Actualisé avec déclarations du Kremlin)

Des drones ukrainiens ont frappé dimanche le port russe de Primorsk, sur la mer Baltique, selon le gouverneur local, alors que Kyiv avait lancé une vague d'attaques à travers le pays.

Le gouverneur, Alexandre Drozdenko, a indiqué que plus de 60 drones avaient été abattus pendant la nuit au-dessus de la région de Leningrad, dans le nord-ouest de la Russie.

L'attaque contre Primorsk, un important centre d'exportation de pétrole, n'a pas provoqué de marée noire et l'incendie qu'elle avait déclenché a été éteint, a-t-il ajouté.

Primorsk, l'un des plus grands ports d'exportation de Russie, a une capacité de traitement d'un million de barils de pétrole par jour. Il a été frappé à plusieurs reprises ces derniers mois, Kyiv ayant intensifié ses attaques contre les infrastructures énergétiques russes et d'autres cibles alors que les pourparlers menés sous l'égide des États-Unis pour mettre fin à la guerre en Ukraine sont au point mort.

Les forces ukrainiennes ont également frappé deux pétroliers de la flotte fantôme dans les eaux à l'entrée du port russe de à Novorossiïsk, sur la mer Noire, a déclaré dimanche le président Volodimir Zelensky.

"Ces pétroliers étaient activement utilisés pour transporter du pétrole – ce n'est plus le cas", a-t-il indiqué sur Telegram. "Les capacités à longue portée de l'Ukraine continueront d'être développées de manière exhaustive – en mer, dans les airs et sur terre."

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré dimanche que les prix mondiaux du pétrole pourraient encore augmenter si l'Ukraine continue de frapper les infrastructures pétrolières russes, selon la télévision russe.

D'AUTRES ATTAQUES SIGNALÉES EN RUSSIE

" Si des volumes supplémentaires de notre pétrole sont retirés du marché, les prix grimperont encore par rapport aux niveaux actuels, qui dépassent déjà 120 dollars le baril. Cela signifierait que, même avec des volumes d'exportation plus faibles, nos entreprises gagneraient davantage d'argent et l'État recevrait plus de recettes", a-t-il dit.

D'autres régions russes ont également signalé des attaques de drones samedi et dimanche.

Le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiov, a déclaré samedi soir qu'un homme de 77 ans était décédé dans un village à la suite d'une frappe de drone. Sergueï Sobianine, le maire de Moscou, a pour sa part fait état de quatre drones abattus alors qu'ils se dirigeaient vers la capitale russe.

Vasily Anokhin, gouverneur de la région occidentale de Smolensk, a déclaré que trois personnes, dont un enfant, avaient été blessées dimanche après une attaque de drone contre un immeuble d'habitation.

Les troupes russes progressaient en parallèle lentement vers la ville de Kostiantynivka, dans la région orientale de Donetsk, a déclaré samedi le plus haut responsable de l'armée ukrainienne.

(Reportage de Reuters, avec Olena Harmash à Kyiv et Vladimir Soldatkin à Moscou, version française Benjamin Mallet)