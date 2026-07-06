Des drones ukrainiens frappent la plus grande raffinerie russe au fond de la Sibérie

(Actualisé avec attaque sur la raffinerie d'Omsk)

Des drones ukrainiens ont frappé lundi la plus grande raffinerie russe, dans la ville d'Omsk, ont déclaré lundi les forces armées ukrainiennes et les autorités locales russes, lors de ce qui pourrait être la frappe ukrainienne à la portée la plus longue depuis le début de la guerre en 2022.

Dans un communiqué, l'état-major ukrainien a indiqué que la frappe avait provoqué un incendie à la raffinerie d'Omsk, située en Sibérie, à environ 2.700 km de l'Ukraine.

Dans un message publié sur Telegram, le gouverneur de la région d’Omsk, Vitaly Khotsenko, a indiqué que plusieurs drones ukrainiens avaient atteint le "pôle industriel nord d’Omsk", où se trouve la raffinerie.

Il a ajouté que l’ampleur totale de l’attaque était en cours d’évaluation et que les services d’urgence s’occupaient des conséquences.

Selon des sources citées par Reuters, la raffinerie d’Omsk, détenue par Gazpromneft SIBN.MMO , traitait l’année dernière environ 23 millions de tonnes métriques, soit 460.000 barils, de pétrole par jour.

L'Ukraine a intensifié sa campagne de frappes contre les raffineries de pétrole russes, provoquant de graves pénuries de carburant dans les 11 fuseaux horaires du pays.

Des attaques de drones ukrainiens ont également endommagé lundi les ports russes de Vissotsk et Oust-Louga, important terminal d'exportation pétrolier, sur la mer Baltique et ont privé d'électricité la ville de Sébastopol en Crimée, port d'attache de la flotte russe en mer Noire, ont dit les autorités locales.

Le gouverneur Alexandre Drozdenko a fait état sur Telegram de 56 drones ukrainiens abattus dans sa région de Leningrad.

Oust-Louga est l'un des principaux sites d'exportation de pétrole et de dérivés pétroliers de Russie. Il a déjà été pris pour cible par l'Ukraine, qui s'efforce depuis plusieurs semaines d'attaquer les infrastructures pétrolières russes pour entraver l'effort de guerre de Moscou.

Cette campagne ukrainienne provoque aussi des pénuries d'essence, une hausse des prix à la pompe et de longues files d'attente devant les stations-service en Russie.

En Crimée annexée par la Russie, le gouverneur Sergueï Aksionov a annoncé la mort d'une femme tuée par une frappe de drone à Kertch.

A Sébastopol, principale ville de la péninsule, les autorités ont fait état d'une coupure de courant en raison d'une attaque ukrainienne. L'électricité a été rétablie pour les particuliers, ont-elles ensuite déclaré.

Des drones ont aussi frappé un complexe industriel et déclenché un incendie dans le district de Dzerjinski dans la région de Kalouga, à un peu moins de 200 km au sud de Moscou, a dit le gouverneur Vladislav Chapcha.

Dans la région de Iaroslavl, à 270 km au nord-est de Moscou, le gouverneur a déclaré que deux personnes avaient été blessées par des éclats de pièces explosives à la suite d'une attaque de drones. Il a ajouté qu'environ 70 drones avaient été abattus au cours de la nuit.

(Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey et Etienne Breban, édité par Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)