Des drones ukrainiens endommagent des ports russes sur la Baltique

Des attaques de drones ukrainiens ont endommagé lundi les ports russes de Vissotsk et Oust-Louga, important terminal d'exportation pétrolier, sur la mer Baltique et ont privé d'électricité la ville de Sébastopol en Crimée, port d'attache de la flotte russe en mer Noire, ont dit les autorités locales.

Le gouverneur Alexandre Drozdenko a fait état sur Telegram de 56 drones ukrainiens abattus dans sa région de Leningrad.

Oust-Louga est l'un des principaux sites d'exportation de pétrole et de dérivés pétroliers de Russie. Il a déjà été pris pour cible par l'Ukraine, qui s'efforce depuis plusieurs semaines d'attaquer les infrastructures pétrolières russes pour entraver l'effort de guerre de Moscou.

Cette campagne ukrainienne provoque aussi des pénuries d'essence, une hausse des prix à la pompe et de longues files d'attente devant les stations-service en Russie.

En Crimée annexée par la Russie, le gouverneur Sergueï Aksionov a annoncé la mort d'une femme tuée par une frappe de drone à Kertch.

A Sébastopol, principale ville de la péninsule, les autorités ont fait état d'une coupure de courant en raison d'une attaque ukrainienne. L'électricité a été rétablie pour les particuliers, ont-elles ensuite déclaré.

Des drones ont aussi frappé un complexe industriel et déclenché un incendie dans le district de Dzerjinski dans la région de Kalouga, à un peu moins de 200 km au sud de Moscou, a dit le gouverneur Vladislav Chapcha.

Dans la région de Iaroslavl, à 270 km au nord-est de Moscou, le gouverneur a déclaré que deux personnes avaient été blessées par des éclats de pièces explosives à la suite d'une attaque de drones. Il a ajouté qu'environ 70 drones avaient été abattus au cours de la nuit.

(Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)