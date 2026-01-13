Des drones touchent deux pétroliers en mer Noire alors que la production pétrolière kazakhe chute, selon des responsables

Des drones ont touché des pétroliers près d'un terminal exportant du pétrole kazakh

Un drone ukrainien a attaqué le terminal CPC le 29 novembre

La production de pétrole kazakh a baissé de 35 % entre le 1er et le 12 janvier, selon une source

Des drones ont frappé mardi deux pétroliers en mer Noire, dont un affrété par la major pétrolière américaine Chevron CVX.N , ont indiqué les compagnies concernées, alors qu'ils naviguaient en direction d'un terminal sur la côte russe.

Les deux navires se dirigeaient vers le terminal Yuzhnaya Ozereyevka, un point de chargement pour environ 80% du pétrole kazakh destiné aux marchés internationaux ainsi que pour une partie du brut russe, selon huit sources, qui se sont exprimées sous le couvert de l'anonymat.

"Tous les membres de l'équipage sont sains et saufs, et le navire reste stable. Il se dirige vers un port sûr et nous nous coordonnons avec l'opérateur du navire et les autorités compétentes", a déclaré Chevron à propos de son pétrolier affrété.

Ces attaques surviennent alors que la production du Kazakhstan s'est effondrée au début du mois de janvier et que les grandes compagnies pétrolières américaines, qui dominent le secteur pétrolier, ont du mal à acheminer le brut via la Russie en raison des tempêtes hivernales et des dommages causés à l'infrastructure par une précédente attaque de drone ukrainien.

Kyiv a pris pour cible les infrastructures énergétiques russes afin de faire pression sur Moscou pour qu'elle mette fin à sa guerre en Ukraine . Il n'a toutefois pas été possible de déterminer avec certitude qui était à l'origine des attaques de pétroliers de mardi.

Le gouvernement ukrainien n'a pas commenté les attaques. Le Caspian Pipeline Consortium, qui exploite le terminal où les pétroliers devaient embarquer les cargaisons, s'est refusé à tout commentaire.

Les actionnaires de l'oléoduc de 1 500 km (930 miles) du CPC comprennent la compagnie pétrolière publique du Kazakhstan KazMunayGas, la compagnie russe Lukoil LKOH.MM et des unités des géants pétroliers américains Chevron CVX.N et ExxonMobil

XOM.M .

LA PRODUCTION DE PÉTROLE ET DE GAZ DU KAZAKHSTAN EN BAISSE DE 35 %

Le terminal Yuzhnaya Ozereyevka a déjà été attaqué le 29 novembre, lorsqu'un drone ukrainien a touché l'un des trois principaux points d'ancrage du CPC dans cette installation située près du port de Novorossiysk.

La production de pétrole et de condensats de gaz au Kazakhstan a chuté de 35 % entre le 1er et le 12 janvier par rapport à la moyenne de décembre, a déclaré à Reuters une source au fait des données, ajoutant que cette baisse était principalement due à des contraintes d'exportation via le terminal.

Le ministère de l'énergie du Kazakhstan a déclaré mardi que le CPC continuait d'exporter du pétrole par l'intermédiaire d'un poste d'amarrage .

LES FRAPPES CONTRE LES PÉTROLIERS FONT GRIMPER LES COÛTS D'ASSURANCE

Les coûts d'assurance contre la guerre pour les navires naviguant vers la mer Noire ont presque doublé mardi à la suite des attaques, selon cinq sources industrielles.

Les terminaux russes de la mer Noire traitent plus de 2 % du pétrole brut mondial. Ses eaux, partagées par la Bulgarie, la Géorgie, la Roumanie et la Turquie, ainsi que par la Russie et l'Ukraine, sont également cruciales pour le transport des céréales.

L'un des pétroliers attaqués mardi, le Delta Harmony, est géré par la société grecque Delta Tankers, selon les données du LSEG. Selon les sources, il devait charger du pétrole produit au Kazakhstan par Tengizchevroil, une unité de la compagnie pétrolière américaine Chevron.

Delta Tankers a confirmé plus tard qu'il enquêtait sur un incident de sécurité à bord du Delta Harmony, qui a été touché par un projectile à 0512 GMT alors que le navire se trouvait au large de la côte de Novorossiysk.

Tous les membres de l'équipage sont sains et saufs, a déclaré la compagnie, ajoutant qu'un incendie de courte durée avait été éteint et qu'aucun cas de pollution marine n'avait été signalé.

Après l'attaque, le navire a quitté la zone par ses propres moyens.

Delta Tankers a déclaré qu'un deuxième navire sous sa gestion, le Delta Supreme, n'a pas été touché, rejetant les indications précédentes de sources industrielles et commerciales selon lesquelles il aurait également été touché.

Un autre navire, Matilda, affrété par une filiale de KazMunayGas (KMG) et géré par la société grecque Thenamaris, devait charger du pétrole kazakh en provenance de Karachaganak lorsqu'il a été touché, ont ajouté les sources.

Le ministère de l'énergie du Kazakhstan a confirmé mardi soir que le Matilda et le Delta Harmony avaient été attaqués par des drones.

Un responsable de Thenamaris a déclaré que le Matilda avait été touché par deux drones alors qu'il attendait sur lest à 30 milles (48 km) des amarres du CPC. KMG a également confirmé l'attaque.

"Il n'y a pas eu de blessés et le navire a subi des dommages mineurs aux structures du pont selon une évaluation initiale, qui sont entièrement réparables. Le navire, qui est en état de naviguer, s'éloigne maintenant de la zone", a déclaré le responsable de Thenamaris.

Deux sources de la sécurité maritime ont déclaré qu'un incendie se serait déclaré à bord du Matilda et qu'il a été rapidement éteint.

Un quatrième navire, le Freud, géré par la société grecque TMS, aurait également été attaqué dans un premier temps. Mais TMS a par la suite démenti avoir été touché.