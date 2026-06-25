Des données précliniques positives pour un vaccin de Transgene

La société de biotechnologie strasbourgeoise, qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, a dévoilé des données précliniques positives mettant en avant TG-MVA, son candidat vaccin de nouvelle génération contre le mpox (la variole du singe).

Transgene a démontré que son vaccin, y compris sa version innovante produite sur lignée cellulaire, protège de manière robuste contre le virus de la variole du singe et a présenté un profil d'efficacité, d'immunogénicité et de tolérance comparable à celui du vaccin MVA de référence actuellement approuvé.

Dans son communiqué, la société explique que " le risque persistant de pandémie et de bioterrorisme lié à la variole, associé à des capacités de production limitées et à une population mondiale de moins en moins immunisée depuis l'arrêt de la vaccination contre la variole, souligne la nécessité de disposer de solutions vaccinales supplémentaires et évolutives, parallèlement au vaccin MVA de référence actuellement approuvé contre le mpox et la variole".

Transgene souligne également que l'approvisionnement actuel en vaccins contre le mpox et la variole dépend d'un nombre limité de fabricants, ce qui créé des fragilités dans la préparation aux épidémies.

La société entend faire progresser rapidement le programme TG-MVA vers le développement clinique, tout en confirmant son orientation stratégique sur la plateforme de vaccin thérapeutique individualisé myvac et en réaffirmant sa visibilité financière jusqu'au début de l'année 2028.