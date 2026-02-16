Des données de phase III positives pour Roche dans la néphropathie
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 08:43
Les résultats montrent qu'un nombre significatif de personnes ont atteint une rémission complète à deux ans avec Gazyva/Gazyvaro par rapport au tacrolimus, atteignant ainsi l'objectif principal. Aucun nouveau signal de sécurité n'a été identifié.
De plus, l'analyse des principaux critères secondaires a montré des bénéfices statistiquement et cliniquement significatifs par rapport au tacrolimus lors de la rémission globale (complète ou partielle) à la semaine 104 et de la rémission complète à la semaine 76.
Les données seront présentées par le laboratoire suisse lors d'une prochaine réunion médicale et partagées avec les autorités sanitaires, dont la Food and Drug Administration des Etats-Unis et l'Agence européenne des médicaments.
"Si approuvé, Gazyva/Gazyvaro serait la première thérapie spécifiquement indiquée pour les personnes atteintes de néphropathie membraneuse primaire, où les options de traitement sont limitées", souligne Levi Garraway, directeur médical de Roche.
Maladie auto-immune chronique, la néphropathie membraneuse primaire provoque des lésions rénales potentiellement irréversibles et une diminution de la fonction rénale. On estime qu'elle touche près de 88 000 personnes dans l'UE et plus de 96 000 aux Etats-Unis.
Valeurs associées
|358,400 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,44%
A lire aussi
-
La campagne officielle pour les élections législatives du 5 mars au Népal débute lundi, cinq mois après les manifestations des jeunes du mouvement Génération Z qui ont contraint le gouvernement à la démission. Près de 19 millions d'électeurs - dont plus de 800.000 ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris évolue en petite hausse lundi, dans une séance calme, sans publication d'envergure attendue, et marquée par l'absence de nombreux investisseurs asiatiques, en raison des congés du Nouvel An lunaire, et américains, pour cause de jour férié aux ... Lire la suite
-
Le Japon a enregistré au quatrième trimestre 2025 un très faible sursaut de sa croissance, moins marqué qu'attendu, renforçant la pression sur la Première ministre Sanae Takaichi pour muscler ses mesures de soutien... quitte à gonfler l'endettement. Le Produit ... Lire la suite
-
Quentin: il est "impensable" que la gauche "cultive le moindre doute" sur une "alliance avec LFI", dit Glucksmann
Il est "impensable" que la gauche "cultive le moindre doute" sur une "possible alliance avec La France insoumise" à l'élection présidentielle de 2027, a estimé lundi l'eurodéputé Place Publique Raphaël Glucksmann, après la mort de Quentin, un militant identitaire ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer