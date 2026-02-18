 Aller au contenu principal
Des données de phase III positives pour Novartis dans l'urticaire
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 09:32

Novartis annonce des résultats positifs de son essai pivot de phase III RemIND sur le remibrutinib oral dans l'urticaire chronique inductible, une maladie chronique de la peau affectant environ 0,5% de la population mondiale.

Le critère principal a été atteint pour les trois types les plus répandus (dermographisme symptomatique, urticaire au froid et urticaire cholinergique), obtenant des taux de réponse complète significativement plus élevés que le placebo à la semaine 12.

"Ces données représentent une avancée importante dans le traitement de l'urticaire chronique inductible, démontrant le potentiel du remibrutinib pour être la première thérapie ciblée et répondre à un besoin majeur non satisfait", met en avant le groupe de santé suisse.

Novartis ajoute que cet inhibiteur oral hautement sélectif de BTK a été bien toléré et a démontré un profil de sécurité favorable, sans aucun problème de sécurité hépatique.

Il a soumis une demande supplémentaire de nouveau médicament à la FDA des Etats-Unis afin d'obtenir l'approbation du remibrutinib pour le traitement du dermographisme symptomatique, le type le plus répandu de la maladie.

Dans les mois à venir, l'ensemble des données sera soumis aux autorités sanitaires mondiales et les résultats de l'essai RemIND seront présentés lors des prochains congrès médicaux.

