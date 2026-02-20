Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* MONCLER MONC.MI - Le chiffre d'affaires du groupe italien de vêtements de luxe a augmenté de 7% à taux de change constants au quatrième trimestre, dépassant les attentes des analystes, grâce à une solide croissance en Asie et dans les Amériques.

* KLÉPIERRE LOIM.PA a déclaré jeudi viser pour 2026 une légère hausse de son excédent brut d'exploitation (EBE), après avoir enregistré un résultat en ligne avec ses objectifs pour 2025 et dépassé sa propre prévision de cash-flow net courant par action.

* GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ(GTT) GTT.PA a annoncé jeudi des prévisions modestes pour 2026 et dit viser un Ebitda consolidé de 490 à 530 millions d'euros et un chiffre d’affaires consolidé de 740 à 780 millions d'euros, après avoir publié ses résultats annuels en ligne avec ses propres prévisions.

* COFACE COFA.PA a fait état jeudi d'un résultat opérationnel annuel en baisse de 19,1%, malgré un chiffre d'affaires en légère hausse.

* IMERYS IMTP.PA a annoncé jeudi la nomination de Pierre Lebreuil au poste de directeur financier ainsi qu'un plan de réduction des coûts et d'amélioration de sa performance, après avoir fait état d'un Ebitda annuel en baisse de 19,1%, bien que conforme à l'objectif du groupe.

* AIR LIQUIDE AIRP.PA et DANONE DANO.PA doivent publier leurs résultats trimestriels respectifs ce vendredi avant l'ouverture de la Bourse de Paris.

* SCHRODERS SDR.L - La proposition de 9,9 milliards de livres sterling (11,31 milliards d'euros) de Nuveen en vue du rachat de Schroders sous-évalue le gestionnaire d'actifs britannique, a déclaré jeudi l'un de ses actionnaires, J O Hambro, alors qu'un autre investisseur de la société, TIKEHAU CAPITAL TKOO.PA , a confirmé son désengagement du groupe.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3Z91VE

(Rédigé par Claude Chendjou)