Air Liquide vise une marge à +100pbs en 2027, bat les attentes en 2025

Air Liquide AIRP.PA a annoncé vendredi viser une amélioration de +100 points de base de sa marge opérationnelle pour 2027 et a confirmé le même objectif pour 2026, le spécialiste des gaz industriels affichant une amélioration de 80 points de base de cet indicateur financier en 2025.

"Ceci porte ainsi (notre) objectif total à +560 points de base d'amélioration sur la période 2022-2027", souligne le directeur général François Jackow dans un communiqué.

Le groupe, qui présente par ailleurs ses résultats annuels, a fait état d'un chiffre d'affaires de 26,94 milliards d'euros en 2025, légèrement au-dessus des attentes des analystes qui attendaient en moyenne 26,92 milliards, selon un consensus Vara partagé par Air Liquide.

Il proposera un dividende de 3,70 euros par action pour 2025, en hausse de 12,1% sur un an, selon le communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)