Test général réussi pour la NASA avant l'envoi d'astronautes autour de la Lune
information fournie par AFP 20/02/2026 à 05:46

La fusée lunaire SLS et le vaisseau spatial Orion, intégrés pour la mission Artemis 2, sur le pas de tir 39B du Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride, le 3 février 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

La NASA a annoncé jeudi avoir mené à bien le test général du lancement de son énorme fusée SLS, qui enverra des astronautes autour de la Lune pour la première fois depuis plus de 50 ans dans le cadre de la mission Artemis 2.

Cette nouvelle répétition est la deuxième réalisée par l'agence spatiale américaine, la première organisée début février ayant dû être écourtée après la survenue de problèmes techniques.

Mais jeudi, la NASA a indiqué que tout s'était déroulé comme prévu.

La répétition générale est effectuée dans des conditions réelles, avec des réservoirs de fusée pleins et des vérifications techniques, à Cap Canaveral en Floride, où les ingénieurs répètent les manœuvres devant être réalisées le jour du décollage réel.

Les imprévus survenus le mois dernier, dont une fuite d'hydrogène liquide, avaient alors réduit à néant les espoirs de voir décoller le même mois la mission Artémis 2, repoussant au plus tôt au 6 mars son lancement.

Le plein d'hydrogène liquide qui avait posé problème lors de cette première grande répétition mais aussi lors de la mission Artémis 1 en 2022 s'est passé jeudi sans encombre, avait indiqué plus tôt la Nasa, saluant une "avancée importante".

Infographie montrant les principales étapes de la mission Artemis 2 de la Nasa, visant à emmener un équipage de quatre personnes dans le vaisseau spatial Orion autour de la Lune, avec un lancement prévu début 2026 ( AFP / Jonathan WALTER )

Les procédures de lancement ont ensuite été répétées en soirée lors d'une sorte de décollage fictif qui a duré jusqu'à tard dans la nuit.

L'agence spatiale américaine tiendra vendredi matin un point presse au cours duquel elle détaillera les résultats de cet ultime grand test. En fonction de ces derniers, elle pourrait préciser à quelle date elle envisage désormais le lancement.

La mission Artémis 2 constituera le premier vol habité autour de la Lune en plus de 50 ans. Trois Américains et un Canadien y prendront part.

"La sécurité demeure notre priorité absolue", avait assuré en début de mois le chef de la Nasa Jared Isaacman, sur X. "Nous ne procéderons au lancement que lorsque nous serons pleinement prêts à entreprendre cette mission historique".

1 commentaire

  • 19 février 22:38

    Encore un concours à celui qui a la plus grosse! Et rappelez nous l'intérêt de dépenser autant, alors que les vols habités et autres défis à la Jules Vernes, d'autres siècles, sont totalement dépassés?

