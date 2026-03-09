Des données de phase 3 positives pour Bristol Myers dans le myélome multiple
Dans cet essai, le mézigdomide oral en association a montré une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie sans progression (PFS) par rapport au carfilzomib et à la dexaméthasone seuls (Kd) chez les patients atteints de RRMM.
Les résultats de sécurité se sont révélés cohérents avec le profil connu du mézigdomide et du schéma combiné. Les patients continueront d'être suivis pour leur survie et leur sécurité.
"Cette étude marque la première étude positive de phase 3 pour le mézigdomide et la deuxième étude positive de phase 3 pour le programme CELMOD de Bristol Myers Squibb", met en avant le laboratoire pharmaceutique.
Les données de SUCCESSOR-2 seront présentées lors d'une future réunion médicale et les résultats seront partagés avec les autorités sanitaires.
