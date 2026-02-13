Des changements au conseil d'administration de Maurel & Prom
Le conseil d'administration a donc coopté Dian Andyasuri en qualité d'administrateur indépendant et l'a nommé présidente du comité d'audit et membre du comité des nominations et des rémunérations en remplacement de Carole Delorme d'Armaillé.
Dian Andyasuri possède 25 ans d'expérience dans la finance dont 15 ans dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière au sein de Shell. Elle occupe les fonctions de membre du conseil de BUMA International Group, société cotée en Indonésie.
Le conseil d'administration de M&P a également décidé de nommer Françoise Clemenceau en qualité de censeur. Retraitée de TotalEnergies depuis septembre 2025, elle possède 39 ans d'expérience dans l'industrie pétrolière et gazière.
