Des bénéfices annuels en berne pour Pernod Ricard

Pernod Ricard dévoile un résultat net part du groupe en baisse de 26% à 1 203 MEUR au titre de son exercice 2025-2026, reflétant des charges de restructuration et un résultat opérationnel courant (ROC) en recul de 17,9% à 2 423 MEUR (-5,2% en organique).

Le chiffre d'affaires du géant des spiritueux s'est contracté de 14,2% à 9 404 MEUR, avec un impact de change négatif principalement lié au dollar américain, à la roupie indienne et à la livre turque, ainsi qu'un effet de périmètre négatif principalement lié aux cessions de marques.

En organique, son CA s'est tassé de 3,9%, plombé par la faiblesse des Etats-Unis et de la Chine, deux marchés sans lesquels Pernod Ricard a vu son CA augmenter de 0,5% en organique, avec "l'amélioration de la dynamique et la croissance dans le reste du monde, malgré l'impact du conflit au Moyen-Orient au 4e trimestre".

Un dividende de 4,70 EUR par action est proposé, stable par rapport à 2024-2025, sous réserve de son approbation lors de l'assemblée générale du 20 novembre. Les actionnaires pourront choisir de percevoir le dividende final 2025-2026 de 2,35 EUR en numéraire ou en actions.

Pour l'exercice qui commence, Pernod Ricard anticipe un chiffre d'affaires organique globalement stable et estime qu'il préservera fermement sa marge opérationnelle organique, soutenue par un strict contrôle des coûts et l'accélération de la mise en oeuvre de ses initiatives d'efficacité opérationnelle.

À moyen terme, il anticipe une croissance organique du CA visant, en moyenne, un niveau proche du bas de la fourchette de 3% à 6% sur la période 2026-2027 à 2028-2029, ainsi qu'une progression de la marge opérationnelle organique et un renforcement de la génération de cash, avec un objectif de conversion du cash d'environ 90%.