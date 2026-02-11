Des attaques en Papouasie indonésienne font trois morts, touchent un avion et un convoi de Freeport

(Ajout de déclarations d'un groupe de rebelles papous aux paragraphes 7 et 8)

Trois personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors de fusillades dans deux zones de la région la plus orientale de l'Indonésie, la Papouasie, notamment à proximité des installations de la société minière d'or et de cuivre Freeport Indonesia, ont indiqué les autorités.

Le pilote et le copilote d'un petit avion commercial de la compagnie Smart Air sont morts après que des assaillants ont ouvert le feu sur l'appareil alors qu'il atterrissait à l'aéroport de Korowai à Boven Digoel, dans la province de Papouasie du Sud, mercredi matin, a déclaré le porte-parole de la police Cahyo Sukarnito. L'avion transportait 13 passagers en plus des deux pilotes.

Lorsque la fusillade a commencé, les pilotes et les passagers ont quitté l'avion et se sont enfuis dans une forêt voisine. Le pilote et le copilote ont été tués, mais tous les passagers sont indemnes.

À la question de savoir si des groupes rebelles papous étaient soupçonnés, M. Cahyo a répondu que l'identité des auteurs de l'attentat n'était pas claire. Smart Air n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Par ailleurs, l'armée indonésienne a déclaré que le groupe rebelle Free Papua Movement a attaqué un convoi de PT Freeport Indonesia, qui fait partie du groupe minier américain Freeport-McMoRan Inc FCX.N , tuant un soldat et blessant un autre officier ainsi qu'un employé de Freeport.

Freeport Indonesia a déclaré que l'attaque s'était produite mercredi après-midi sur la route principale menant à la ville minière de Tembagapura, ce qui a entraîné la fermeture temporaire de l'accès à la zone.

Le groupe rebelle a revendiqué les deux attaques, a déclaré son porte-parole Sebby Sambom. "L'avion a essuyé des tirs et le pilote a été tué parce que cette compagnie aérienne transportait souvent des membres des forces de sécurité indonésiennes dans toute la Papouasie", a déclaré M. Sambom.

Il n'a pas donné de détails sur la raison de l'attaque contre le convoi de Freeport.

Un conflit de faible intensité mais de plus en plus meurtrier entre les forces de sécurité et les séparatistes couve en Papouasie, riche en ressources naturelles, , depuis que la région est passée sous contrôle indonésien lors d'un vote organisé en 1969 sous l'égide des Nations unies. Ce processus est toujours contesté par les partisans de l'indépendance.