Des associations de malades du syndrome de Prader-Willi font état de décès liés au médicament de Neurocrine contre cette maladie génétique ; le cours de l'action chute

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12 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Neurocrine Biosciences NBIX.O recule de 3,1 % à 156,88 dollars

** Trois organisations ont publié mardi un communiqué commun faisant état de rapports post-commercialisation faisant état de sept décès et de plus de 100 cas d’effets indésirables graves chez des patients traités par le médicament Vykat XR de NBIX, qui a été autorisé en mars 2025

** Ce médicament traite l’hyperphagie, symptôme caractéristique du syndrome de Prader-Willi, une maladie génétique causée par des délétions totales ou partielles sur le chromosome 15 qui affectent la régulation de l’expression génique, c’est-à-dire la manière dont les gènes s’activent et se désactivent

** Les organismes ont toutefois souligné que ces signalements n’établissaient pas de lien de causalité entre le Vykat XR et ces événements indésirables

** Neurocrine a ajouté le Vykat XR à son portefeuille en début d’année grâce à l’acquisition, pour 2,9 milliards de dollars, de Soleno Therapeutics

** La base de données de la FDA fait état de quatre décès liés à ce médicament

** Neurocrine a déclaré qu’elle « collaborait avec la FDA, les associations de défense des patients et les prescripteurs afin de continuer à évaluer toutes les données disponibles issues de la surveillance post-commercialisation, à mesure que la population de patients traités s’élargit »

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse de 14,2 % depuis le début de l’année