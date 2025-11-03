Des assaillants attaquent un pétrolier au large de la Somalie dans une attaque présumée de pirates

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Des assaillants armés ont attaqué un pétrolier commercial au large de Mogadiscio lundi, tirant sur le navire après avoir tenté de monter à bord. Il s'agit du premier incident de piraterie somalien présumé de ce type depuis 2024 , ont indiqué des sources maritimes.

Si cet incident est confirmé, il s'agirait de la première attaque de pirates somaliens contre un navire marchand depuis mai 2024, ce qui augmenterait les risques pour l'énergie et les marchandises critiques transportées dans la région, ont indiqué des sources maritimes.

Le navire naviguait à quelque 332 milles nautiques (615 km) au large des côtes somaliennes lorsque quatre attaquants armés se sont approchés à bord d'un esquif par le côté tribord et ont ouvert le feu, a indiqué le groupe britannique de gestion des risques maritimes Vanguard dans une note.

"L'équipage a donné l'alerte, augmenté la vitesse et effectué des manœuvres d'évitement. L'équipe de sécurité armée embarquée à bord a réagi efficacement, dissuadant l'attaque et évitant tout dommage ou blessure."

Selon Vanguard et une source de sécurité maritime, le navire visé était le chimiquier Stolt Sagaland, battant pavillon des îles Caïmans.

L'opérateur du navire, Stolt-Nielsen, a confirmé qu'il y avait eu une tentative d'attaque contre le Stolt Sagaland, tôt le 3 novembre, mais qu'elle avait échoué.

"Notre équipage est sain et sauf et a réagi rapidement et professionnellement à l'incident", a déclaré la compagnie.

La mission navale de l'Union européenne a déclaré qu'elle enquêtait sur l'incident. Le 28 octobre, la force navale a déclaré avoir reçu une alerte concernant la présence possible d'un groupe d'action pirate autour de la côte somalienne.

"Il est conseillé aux navires devant transiter par cette zone de faire preuve (d'une extrême prudence et de maintenir une vigilance totale", a déclaré la force navale de l'Union européenne.

Les traversées de la mer Rouge, qui débouche sur le golfe d'Aden, se sont effondrées depuis que la milice yéménite des Houthis, affiliée à l'Iran, a lancé ses premières attaques contre des navires commerciaux en novembre 2023, en solidarité avec les Palestiniens contre la guerre menée par Israël à Gaza.

Bien que les Houthis aient accepté une trêve en ciblant les navires liés aux États-Unis, de nombreuses compagnies maritimes restent réticentes à l'idée de reprendre les voyages dans ces eaux.