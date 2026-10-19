Des analystes esquissent ce à quoi pourrait ressembler une fusion entre Tesla et SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

* Le Nasdaq rebondit d'environ 1,5 %, le S&P 500 progresse, le Dow Jones reste pratiquement inchangé

* Le secteur des biens de consommation discrétionnaire arrive en tête des hausses du S&P 500; celui des services aux collectivités est le plus faible

* L'indice Euro STOXX 600 recule d'environ 0,9 %

* Le dollar s'apprécie; le brut américain progresse légèrement; le bitcoin augmente de plus de 1 %; l'or recule

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 5,14 %

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LES ANALYSTES ÉVOQUENT CE À QUOI POURRAIT RESSEMBLER UNE FUSION ENTRE TESLA ET SPACEX

Les analystes de RBC et de Barclays se penchent sur ce à quoi pourrait ressembler une éventuelle fusion entre SpaceX et Tesla, alors que les spéculations sur un accord entre les entreprises dirigées par Elon Musk s’intensifient à l’approche de la publication de leurs résultats trimestriels prévue plus tard cette semaine.

Ces résultats permettront de vérifier si la croissance régulière de Starlink et les bénéfices générés par les voitures Tesla suffiront à financer les dépenses en intelligence artificielle qui alimentent le débat sur la fusion.

Les spéculations sur une fusion se sont intensifiées la semaine dernière après que Tesla TSLA.O a dévoilé un Roadster redessiné , propulsé par des propulseurs de type fusée, développés en collaboration avec SpaceX SPCX.O , la société de fusées du directeur général Elon Musk.

“Au-delà des modèles financiers, nous pensons que l’intérêt d’une entité combinée SpaceX/Tesla repose sur un ensemble de synergies opérationnelles étroitement liées qui font que le tout est supérieur à la somme de ses parties,” ont déclaré les analystes boursiers de RBC dans une note.

RBC estime que si SpaceX venait à acquérir Tesla, l'opération pourrait valoriser Tesla à 480 dollars par action, la valeur boursière combinée de la nouvelle société s'élevant alors à environ 3.740 milliards de dollars.

Les analystes de Barclays s’attendent également à ce que SpaceX soit la société acquéreuse en raison “de sa structure actionnariale à deux catégories, qui permettrait à Musk de détenir une part disproportionnée des droits de vote”.

Les analystes de Barclays envisagent plusieurs scénarios quant à la date à laquelle l’annonce de la fusion pourrait intervenir: l’un d’entre eux serait l’assemblée générale annuelle de Tesla de 2026 (AGM), prévue le 3 décembre.

Si l’annonce n’est pas liée à l’AGM, le calendrier devient alors incertain, Barclays estimant qu’elle pourrait intervenir dans les 6 à 12 prochains mois. Les analystes de RBC se sont également montrés incertains quant au moment de l’annonce.

Barclays a également indiqué que l’annonce d’un accord pourrait attendre la fin des périodes de blocage des actions de SpaceX, certaines actions étant bloquées au moins jusqu’au 13 décembre.

Le principal obstacle à la fusion serait le vote des actionnaires, car les actionnaires de Tesla et de SpaceX devraient probablement approuver cette opération.

Les paris sur Polymarket indiquent actuellement une probabilité de 64 % que la fusion ait lieu d’ici le 31 décembre 2027.

(Shashwat Chauhan)

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