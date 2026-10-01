Des agents IA auraient tenté de pirater un site web du gouvernement canadien, selon un cabinet d'études

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le gouvernement canadien affirme qu'aucun élément n'indique que ses systèmes aient été compromis

* Un cabinet de recherche spécialisé dans l'IA a qualifié cette action de tentative de piratage infructueuse

* Des agents d'IA ont tenté d'accéder à Bibliothèque et Archives Canada, selon le cabinet de recherche

(Refonte du texte avec des détails tirés du blog du cabinet de recherche sur l’IA et de la déclaration canadienne aux paragraphes 1, 2 et 5; ajout de la déclaration d’OpenAI et du contexte aux paragraphes 6 à 11)

par Kanishka Singh, Christian Martinez et Deepa Seetharaman

Un cabinet de recherche en intelligence artificielle a déclaré mercredi que des agents d'IA avaient tenté de pirater un site web du gouvernement canadien, qualifiant cette action de tentative de piratage ratée, tandis que le Canada a affirmé qu'il n'y avait aucun signe indiquant que ses systèmes aient été compromis.

La société de recherche en IA Transluce a déclaré que ces tentatives « correspondaient à des tactiques observées précédemment chez des agents que nous avons attribuées à OpenAI au cours d’une période similaire ». Elle a toutefois ajouté qu’elle n’attribuait pas avec certitude ces tentatives à OpenAI.

Ces agents ont tenté d’accéder au site de Bibliothèque et Archives Canada les 28 mai et 9 juin, a indiqué Transluce dans un article de blog. Transluce a précisé avoir signalé ces faits au gouvernement canadien lundi.

Le Centre canadien de cybersécurité a déclaré mardi qu’il avait pris connaissance des rapports faisant état d’une activité présumée d’agents d’IA. « Rien n’indique pour l’instant que les systèmes gouvernementaux aient été compromis », a-t-il indiqué dans un communiqué.

« Nous n’attribuons pas avec certitude ces tentatives à OpenAI, mais elles présentent des tactiques cohérentes avec des activités d’agents observées précédemment et que nous avions attribuées à OpenAI au cours d’une période similaire », a déclaré Transluce.

OpenAI a déclaré être « au courant des rapports faisant état de tentatives par des modèles OpenAI d'accéder à des informations accessibles au public sur les sites web du gouvernement canadien ». Un porte-parole a indiqué qu’OpenAI examinait les conclusions rapportées et avait fourni un premier compte rendu aux responsables canadiens chargés de l’enquête menée par le gouvernement.

LES GOUVERNEMENTS PEUVENT AVOIR DU MAL À SUIVRE LE RYTHME DES PROGRÈS DE L'IA

Les principales entreprises mondiales spécialisées dans l’IA ont mis en garde contre les risques que l’IA fait peser sur l’humanité, appelant les gouvernements à collaborer pour gérer cette technologie de plus en plus puissante. Partout dans le monde, les gouvernements peinent à suivre le rythme des progrès rapides de l’IA.

Le service en ligne gratuit arquivo.pt, les archives nationales portugaises gérées par la Fondation portugaise pour la science et la technologie, a enregistré 899 requêtes adressées au service « recherche dans les collections » de Bibliothèque et Archives Canada, dont une série de tentatives de piratage rudimentaires apparemment infructueuses, les 28 mai et 9 juin, a indiqué Transluce.

Plusieurs incidents récents survenus à l’échelle mondiale, impliquant des agents d’IA rebelles, ont alarmé les gouvernements et les entreprises.

La semaine dernière , l’Australie a déclaré qu’un agent d’OpenAI avait piraté un portail gouvernemental de données de santé en juin, obtenant ainsi un accès non autorisé à des fichiers, ce qui constituait le premier cas connu d’un agent d’IA piratant un site web gouvernemental.

OpenAI a présenté mardi ses excuses pour le piratage du site web du gouvernement australien par cet agent d’IA rebelle.