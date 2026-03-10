Dermapharm dans le vert avec l'amélioration de l'Ebitda annuel
Le fabricant de produits pharmaceutiques de marque non brevetés et d'autres produits de santé a vu son chiffre d'affaires consolidé atteindre 1,165 milliard d'euros, en baisse de 1,3%. Ce repli, explique la société, est principalement dû à des ajustements de portefeuille dans l'activité d'importation parallèle (PI) avec l'arrêt systématique de produits à faible marge. La croissance organique du segment Produits pharmaceutiques de marque n'a pas entièrement compensé ce déclin.
En parallèle, le résultat opérationnel ajusté avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) a augmenté de 2,9%, pour s'élever à 324,8 millions d'euros, avec une marge d'Ebitda ajustée à 27,9%, contre 26,7% un an plus tôt.
Pour Jefferies, ces données se situent dans le bas de la fourchette des prévisions. Les analystes se penchent sur le quatrième trimestre au cours duquel les ventes n'ont augmenté que de 2%, à 296 millions d'euros, soit 6% en dessous du consensus compilé par la société (313 millions d'euros). Sur ce même quatrième trimestre, l'Ebitda ajusté a progressé dans le haut de la fourchette, ce qui correspond à une marge de 30%, contre 25,9% un an plus tôt, un niveau
qui n'avait plus été atteint depuis le premier trimestre 2023, lorsque l'activité vaccins soutenait la rentabilité, note Jefferies.
Sur l'ensemble de l'année, les analystes expliquent l'expansion de la progression des marges par l'optimisation du portefeuille et par la disparition progressive des volumes PI non rentables.
En conclusion, Jefferies estime toutefois que la faiblesse des ventes du quatrième trimestre suggère une dynamique encore modérée chez Arkopharma, alors que la réorganisation et l'évolution du modèle économique sont encore en cours. La recommandation est à conserver, avec une cible de cours de 34 euros.
Les résultats audités et les prévisions pour 2026 sont programmés pour le 31 mars.
