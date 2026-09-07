 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Derichebourg lance une offre d'obligations vertes senior
information fournie par Zonebourse 07/09/2026 à 09:10
Ajouter Boursorama à vos sources

Le groupe de services à l'environnement Derichebourg annonce le lancement d'une offre d'un montant principal total de 800 MEUR d'obligations vertes senior, composée d'obligations senior à échéance en 2031 et d'obligations senior à échéance en 2033.

Il est prévu que le produit brut de l'offre soit utilisé à diverses fins, si celle-ci est réalisée, notamment pour rembourser les sommes tirées au titre du contrat de crédit relais relatif à l'acquisition de 100% du capital social de Scholz Holding GmbH et de 80% du capital social de Scholz Recycling GmbH.

Il servirait aussi à rembourser par anticipation la totalité des obligations senior à 2,250%, d'un montant de 300 MEUR, arrivant à échéance en 2028, ainsi que le montant restant dû au titre du contrat de prêt à terme consenti à Derichebourg dans le cadre du contrat de crédit syndiqué conclu le 19 mars 2020.

Le produit serait enfin utilisé pour payer certains coûts, frais et dépenses liés à ce refinancement, y compris les intérêts courus et non payés sur la dette à refinancer, ainsi que certains coûts, frais et dépenses liés à l'acquisition, et à des fins générales de l'entreprise.

Derichebourg prévoit d'utiliser un montant équivalent au produit net de l'offre pour financer ou refinancer, en tout ou en partie, des dépenses éligibles nouvelles ou existantes conformément à son nouveau cadre de financement vert (Green Finance Framework), daté de juin 2026.

Valeurs associées

DERICHEBOURG
9,1200 EUR Euronext Paris -0,98%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'aventure beauté L'Oréal | Épisode 4/5
    L'aventure beauté L'Oréal | Épisode 4/5
    information fournie par Partenaire 07.09.2026 09:52 

    Vous cherchez une bonne raison de devenir actionnaire de L'Oréal ? Découvrez toute l'aventure beauté en 5 vidéos Retrouvez l'épisode 3 sur : Vidéo - L'aventure beauté L'Oréal | Épisode 3/5 - Boursorama et l'épisode 5 dès le lundi 14 septembre ! Et pour en savoir ... Lire la suite

  • L'homme d'affaires Olivier Bouygues à Paris, le 27 novembre 2003 ( AFP / JEAN AYISSI )
    Chasse illégale: le procès du milliardaire Olivier Bouygues s'ouvre à Orléans
    information fournie par AFP 07.09.2026 09:49 

    Le procès du milliardaire Olivier Bouygues et de cinq autres personnes s'est ouvert lundi devant le tribunal correctionnel d'Orléans pour destruction d'espèces d'oiseaux protégées sur son domaine de chasse en forêt de Sologne. M. Bouygues est présent à l'audience ... Lire la suite

  • ( AFP / FRED TANNEAU )
    Arkéa enregistre un bénéfice en hausse de 17% au premier semestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.09.2026 09:48 

    Le Crédit Mutuel Arkéa, qui réunit plusieurs filiales spécialisées et deux fédérations Crédit Mutuel, a enregistre au premier semestre 2026 un bénéfice net en hausse de 17,1%, aidé par la hausse des taux longs et malgré l'incertitude sur les perspectives économiques. ... Lire la suite

  • Le logo de la Banque centrale européenne (BCE) est visible à l'extérieur de son siège à Francfort
    L'Europe ouvre en légère baisse, prudence avant la BCE
    information fournie par Reuters 07.09.2026 09:41 

    Les principales Bourses européennes sont ‌en légère baisse en début de séance lundi, la prudence dominant ​les échanges avant la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) et face aux tensions toujours vives au Moyen-Orient. À Paris, le CAC 40 perd 0,03% ​à ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,669 +13,01%
BIOPHYTIS
0,0732 -5,06%
Pétrole Brent
96,62 +0,73%
CAC 40
8 283,04 +0,05%
SOITEC
136 +6,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank