Derichebourg lance une offre d'obligations vertes senior

Le groupe de services à l'environnement Derichebourg annonce le lancement d'une offre d'un montant principal total de 800 MEUR d'obligations vertes senior, composée d'obligations senior à échéance en 2031 et d'obligations senior à échéance en 2033.

Il est prévu que le produit brut de l'offre soit utilisé à diverses fins, si celle-ci est réalisée, notamment pour rembourser les sommes tirées au titre du contrat de crédit relais relatif à l'acquisition de 100% du capital social de Scholz Holding GmbH et de 80% du capital social de Scholz Recycling GmbH.

Il servirait aussi à rembourser par anticipation la totalité des obligations senior à 2,250%, d'un montant de 300 MEUR, arrivant à échéance en 2028, ainsi que le montant restant dû au titre du contrat de prêt à terme consenti à Derichebourg dans le cadre du contrat de crédit syndiqué conclu le 19 mars 2020.

Le produit serait enfin utilisé pour payer certains coûts, frais et dépenses liés à ce refinancement, y compris les intérêts courus et non payés sur la dette à refinancer, ainsi que certains coûts, frais et dépenses liés à l'acquisition, et à des fins générales de l'entreprise.

Derichebourg prévoit d'utiliser un montant équivalent au produit net de l'offre pour financer ou refinancer, en tout ou en partie, des dépenses éligibles nouvelles ou existantes conformément à son nouveau cadre de financement vert (Green Finance Framework), daté de juin 2026.